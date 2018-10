Allons droit au but: «Assassin's Creed Odyssey» se différencie-t-il suffisamment d'«Assassin's Creed Origins» pour justifier qu'on retourne dans l'univers étendu créé par Ubisoft moins d'un an après l'épisode précédent, sorti en novembre 2017? On a d'abord été tenté de répondre «non» avant de se raviser. Après avoir accumulé les heures et les kilomètres, «Odyssey» a su à la fois nous rassurer – c'est indéniablement un «AC» – et chasser nos préjugés.

Il ne nous a pas moins d'abord déstabilisé avec son introduction - flashback à la sauce «300» - avec le spartiate Leonidas qui se prend son héroïque pâtée lors de la bataille des Thermopyles (la grand Histoire) puis (petite histoire) passe allègrement sur un drame familial au bord d'une falaise sur le thème «l'oracle en a décidé ainsi, il faut sacrifier l'enfant». Après avoir choisi le sexe de notre avatar – on sera Alexios ou Kassandra – les premières minutes sur une petite île grecque ont maintenu notre perplexité. Le monde que nous avons découvert paraissait bien moins majestueux que l'Egypte antique dépeinte dans «AC Origins».

La bande-annonce d'«Assassin's Creed Odyssey».

Mais tout devient plus clair, plus cohérent, plus original, et bien plus beau après avoir pris la mer pour rejoindre une région moins «provinciale». L’huître s'ouvre alors laissant, en guise de perle, laisse se déployer une trame narrative intéressante, enrobée comme il se doit d'une pléthore de tâches secondaires (plus ou moins facultatives) qui donnent au jeu une longévité exceptionnelle.

Œdipe en version libertine

Pour l'anecdote, c'est une mission secondaire qui, au stade actuel de notre progression, nous a mis le plus en joie: une variation, libre dans tous les sens du terme, autour d’Œdipe (mais oui, le petit gars qui, sans le savoir, en vient à tuer son père puis à coucher avec sa mère). Dans la peau d'Alexios, cette petite mission de rien du tout pourrait bien tester autant votre humour que votre ouverture d'esprit.

Arrivé grosso modo à mi-chemin de notre périple, la question du maintien de l'intérêt se se pose. Nous sommes arrivés à un stade ou l'obligation d'effectuer des tâches devenues répétitives pour gagner les compétences qui permettent de surmonter les épreuves de la quête principale commencent à peser. Coup de mou passager ou début de la fin? Réponse en suspens.

L'année du tsunami

Bien que réconcilié avec le jeu et désormais convaincu qu'il ne s'agit pas d'une suite au rabais, il n'en reste pas moins qu'«Assassin's Creed Odyssey» arrive dans un contexte particulier cette année: s'il sort déjà la première semaine d'octobre, c'est certainement parce qu'il le pouvait. Mais, ne nous leurrons pas, c'est surtout pour se laisser une chance d'exister avant l'arrivée du rouleau compresseur «Red Dead Redemption II» à la fin du mois. Car les oracles ont parlé, ils sont catégoriques: la superproduction de Rockstar doit et va révolutionner le genre «monde ouvert». Et l'industrie y croit tellement que ses membres préfèrent soit avancer ses sorties, soit les repousser à 2019 pour ne pas avoir à se frotter de trop près au mastodonte.

