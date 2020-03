Le Conseil fédéral a invité la population à éviter au maximum les contacts afin d'enrayer la pandémie actuelle. Les cinémas ou les salles de sports sont désormais fermés, mais d'autres activités nécessitant d’interagir avec le monde extérieur posent problème. C'est le cas du jeu d'exploration «Pokémon Go», qui compte des milliers d'utilisateurs en Suisse.

Slate.com rapporte ainsi que la société éditrice du jeu a décidé de prendre des mesures temporaires afin de limiter les déplacements de ses joueurs. «La sécurité de notre communauté d'acteurs mondiaux est notre première priorité. Le coronavirus nous met au défi, ainsi que le monde entier, de nous adapter. Nous mettons l'accent sur l'élargissement des fonctionnalités et des expériences de nos jeux qui peuvent être appréciés dans un cadre individuel et qui encouragent également l'exploration!» peut-on notamment lire sur le compte Twitter de la société.

The safety of our global player community is our top priority. COVID-19 is challenging us and the world to adjust. We’re putting our focus on expanding features and experiences in our games that can be enjoyed in an individual setting and that also encourage exploration!