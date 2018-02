Dans une grande et belle forêt (enfin, plutôt que belle, on dira stylisée), un petit mammifère vivait sans doute heureux. «Fe» est son nom. Ses bonds joyeux lui permettent de gravir les petits obstacles. Pour les grands, il lui faut grimper au sommet des arbres. Son talent? Etre capable de communiquer avec la faune environnante en syntonisant sa voix avec celle de l'animal à proximité. Le joueur doit trouver la bonne hauteur de son à l'aide de la gâchette du gamepad. Cette capacité lui sera utile, notamment pour acquérir de nouvelles compétences, telles que planer, ce qui lui permettra de surmonter de nouveaux obstacles et de réaliser de nouveaux objectifs. Car il y a quelque chose de pourri au royaume sylvestre: des créatures de l'ombre semblent vouloir perturber le bel équilibre écologique en chassant et en emprisonnant le biologique.

Une bande-annonce de «Fe»

Après «Unravel», dans lequel le joueur dirigeait une petit bonhomme de laine, voici donc «Fe», un nouveau rejeton venu du monde chamarré du jeu vidéo indépendant, de Suède en l’occurrence et bénéficiant du soutien du géant de l'édition Electronic Arts. Un jeu à valeur poétique ajoutée proposé sous le label «EA Originals».

Lourdes références

«Fe» est une aventure qui ne cache pas ses sources d'inspiration: «Journey» pour son côté ésotérique, «Shadow of the Colossus», parce que dans sa partie la plus spectaculaire, il s'agit de gravir un cervidé haut comme un immeuble. Mais ce sont des références écrasantes et le jeu ne parvient à se hisser à la hauteur de ces aînés que très épisodiquement tant sur le plan de l'atmosphère que du «gameplay». Autrement dit, on décèle l'ambition, on applaudit l'originalité mais comme pour «Unravel», on ne peut s'empêcher d'être un tantinet déçu.

Reste un jeu sympathique, sans violence gratuite et au prix raisonnable. Quant au label «EA Originals», il attend toujours un titre «Art et essai» totalement abouti. (Le Matin)