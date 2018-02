Combiner jeu vidéo et connaissance a tout du mariage de la carpe et du lapin. Et pourtant, en octobre dernier, dans le cadre grandiose du British Museum de Londres – alors qu'Ubisoft dévoilait de quel bois allait se chauffer «Assassin's Creed Origins» – Maxime Durand était persuadé du contraire. Chargé depuis quelques épisodes déjà de veiller à la crédibilité historique de la franchise, il ne cachait pas sa satisfaction d'avoir contribué à convaincre Yves Guillemot, le patron du studio, de donner son feu vert pour le développement d'un mode éducatif qui viendrait en complément du jeu dont l'action se situe dans l'Egypte de Ptolémée et de Cléopâtre (quel nez!)..

Présentation du «Discovery Tour» par Ubisoft

Ce complément est arrivé mardi sous la forme d'un gros patch. Tous les possesseurs du titre peuvent le découvrir gratuitement, via une nouvelle entrée dans le menu. Le mode débarrasse le terrain de ses composantes purement fictionnelles – les combats, la progression et les obstacles... – au profit de 75 visites guidées cautionnées par divers égyptologues distingués. Le joueur, pardon l'élève avide de connaissances, choisit son avatar (il y a même César et Cléopâtre dans le lot); il consulte une carte constellée de points d'intérêts; il se téléporte sur la ligne de départ et passe en marchant (ou en courant) de point en point, chacun débloquant une capsule pédagogique (voir les vidéos ci-dessous).

Visite guidée «Les déserts égyptiens» puis survol en mode «rapace».

Testé quelques heures après sa mise en ligne, ce module bénéficie clairement de la beauté du moteur graphique et de la riche modélisation de l'Egypte antique tirées du jeu. Sur le principe du «qui peut le plus peut le moins», le gameplay détourné se révèle parfaitement adapté. Le mode laisse en outre un grande liberté de découverte de la topologie, notamment en empruntant des embarcations sur divers cours d'eau ou en permettant de se transformer en rapace, ce qui offre de magnifiques vues aériennes.

Visite guidée: Jean-François Champollion et la pierre de Rosette.

Si les tentatives de «gamifier» des encyclopédies se sont jusqu'ici révélées être soit de cuisants échecs soit des démarches inabouties, la démarche inverse se révèle autrement plus satisfaisante, ce Discovery Tour en est l'éclatante démonstration. Il ne faut certes pas s'attendre à des contenus dignes d'une somme en 16 volumes. Mais jamais à ce jour carpe et lapin n'ont été aussi bien assortis.

Visite guidée «L'origine de la pyramide»

Pour les enseignants qui souhaiteraient se servir du module en tant que support de cours, il est à relever que le Discovery Tour est disponible en mode autonome à l'achat (une vingtaine de francs) mais sur Windows uniquement (via le service Steam). (Le Matin)