«Ma partie favorite est quand il est assis», précise un des commentaires affiché au pied de ce qui fut un direct de Noël suivi, partiellement sans doute, par près de 40'000 personnes sur Youtube. On peut désormais donner un nouveau sens au terme «Faire long feu».

Parmi les temps fort de ce trépidant spectacle de dix heures, admirez la composition de son unique plan en passant, un insoutenable suspense lorsque Jeff va chercher derrière son fauteuil un cadeau qu'il déballe devant nos yeux éblouis (à 01:07:24).

«Overwatch», dont Jeff Kaplan est le designer en chef, est le jeu de tir multijoueur en arène qui a su s'imposer sur PC et sur consoles et qui a consolidé l'assise du studio Blizzard Entertainment, créateur entre autres du toujours vaillant et massivement multijoueur «World of Warcarft». (Le Matin)