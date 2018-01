Les amateurs d'«Assassin's Creed Origins» curieux de pouvoir visiter l'Egypte de Cléopâtre, découvrir son histoire et sa vie quotidienne dans un monde sans conflit, sans pression de temps ou contraintes de gameplay devront faire preuve de patience.

Dans un communiqué qui révèle le calendrier des contenus additionnels, Ubisoft indique que le «Discovery Tour» sera rendu disponible le 20 février soit en retard d'un petit mois par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la sortie du jeu en novembre dernier. Cette visite guidée créée en collaboration avec des historiens et égyptologues sera gratuite pour les possesseurs du jeu et coûtera aux alentours de 20 francs à ceux qui ne sont intéressés que par ce mode touristico-historique inédit.

Le premier contenu téléchargeable qui étend le scénario du jeu est en revanche imminent: «The Hidden Ones» débarquera le 23 janvier sur consoles et PC. Il sera suivit le 6 mars par un deuxième DLC, «The Curse of the Pharaohs», visiblement plus ambitieux. Ces deux extensions purement ludiques sont payantes (ou comprises dans un «season pass» également payant). (Le Matin)