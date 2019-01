«Cyberpunk 2077»



Pourquoi lui? Parce que c'est le nouveau né des studios CD Projekt, non seulement parce qu'ils sont polonais (et que ça change des Etats-Unis et du Japon) mais aussi parce qu'ils ont commis juste auparavant «Witcher III», un jeu de rôle médiéval fantastique brillant à tous points de vue.



Le pour Le succès du précédent chef d'oeuvre, permet aux développeurs de décupler leurs ambitions.



Le contre On craint une sortie repoussée à 2020. Le futur dystopique qui sert de cadre est sans doute moins consensuel.



Date de sortie: 2019, si tout va bien, sur PS4, Xbox One et PC.



«Resident Evil 2»



Pourquoi lui? C'est vrai ça, pourquoi lui? Car il ne s'agit que du remake d'un titre de 1998 sorti sur la PlayStation première du nom. Les premières vidéo de gameplay laissent cependant voir qu'il ne s'agit pas seulement d'une copie conforme remise au goût du jour du vénérable jeu d'épouvante japonais mais d'une véritable réinterprétation. Du coup, voilà notre curiosité titillée la moindre.



Le pour Un classique entièrement refait? Si les lourdeurs du passé sont évacuées, cela pourrait éveiller l'intérêt au-delà du cercle de ceux qui sont tombés dans la soupière du jeu vidéo à la fin du siècle dernier.



Le contre Quoi qu'on en dise, un remake reste un remake. On préfère toujours les originaux aux copies.



Date de sortie: 25 janvier, sur PS4, Xbox One et PC.



«Anthem»



Pourquoi lui? Essentiellement parce que sa première présentation il y a plus d'un an déjà avait fait un effet bœuf. Depuis Bioware, le studio concepteur, et Electronic Arts, son éditeur, se sont retrouvés les pieds englués, par l'échec de «Mass Effect Andromeda» pour le premier, par de sordides polémiques autour de pratiques commerciales douteuses pour le second. Autant de facteurs qui ont terni un tantinet l'image d'une nouvelle marque qui n'avait pas besoin de cela. Ceci dit, notre curiosité autour de ce jeu d'action à plusieurs dans un monde ouvert apparemment assez époustouflant est intacte.



Le pour Ça a l'air bien. Dans notre exosquelette blindé, on court, on vole, on nage et on passe sans transition d'un mode à l'autre.



Le contre Le développement de ce blockbuster ne semble pas avoir été un long fleuve tranquille.



Date de sortie: 22 février, sur PS4, Xbox One et PC.



«Death Stranding»



Pourquoi lui? Parce qu'il s'agit du grand retour du timonier Hideo Kojima (papa des «Metal Gear Solid») à la tête d'une superproduction depuis son éviction des studios Konami. Parce que aussi, ce qu'on a pu en voir laisse entrevoir quelque chose de complètement fou, à aucun autre jeu comparable. Une fois de plus, l'artiste japonais se dévoile en maître du bizarre.



Le pour C'est un jeu Hideo Kojima.



Le contre C'est un jeu Hideo Kojima.



Date de sortie: 2019, si tout va bien, sur PS4.



The Last of US Part II



Pourquoi lui? Parce que The Last of US fut et reste encore un jalon marquant dans l'histoire du jeu vidéo. Un des premiers qui, par sa narration, son rythme, sa mise en scène, se hissait au niveau des meilleurs longs métrages de cinéma, l'interactivité en plus. Cette deuxième partie s'inscrit bien évidemment dans la droite ligne et n'a pas le droit de décevoir.



Le pour C'est un jeu Naugthy Dog.



Le contre Le genre «Survivons dans un monde ravagé par une infection qui transforme les hommes simili zombies», pour tout dire, ça commence à nous gaver un brin.



Si le jeu sort 2019, sur PS4, on paye la tournée.



Crackdown 3



Pourquoi lui? Parce qu'il s'agit d'une nouvelle itération d'un jeu sorti en catimini sur la première Xbox, et qui à bâti sa notoriété sur le long terme sans jamais prendre la grosse tête. On avait passé des heures à sauter d'immeuble en immeuble avec notre combinaison superbondissante. Malgré un développement rythmé par de nombreux reports, on espère retrouver le plaisir intact de ce gameplay rarement égalé.



Le pour Après un épisode 2 décevant, l'esprit de l'original semble souffler au-dessus de la mégalopole. Et puis la promesse d'un mode multijoueur chaotique...



Le contre On sent un tantinet les gros sabots de l'Amérique profonde. L'annonce de reports à répétition suscite de la méfiance.



Date de sortie: 15 février, sur Xbox One et PC.



Ils auraient pu être dans la liste...



- «Kingdom Hearts 3» (le 29 janvier)

- «Metro exodus» (le 15 février)

- «Devil May Cry 5» (le 8 mars)

- «The Division 2» (le 15 mars)

- «Shenmue 3» (le 27 août)

- «Yoshi's Crafted World» (ce printemps sur Switch)

- «Ghost of Tsushima» (2019... ou plus tard).

Et bien sûr tous les grandes choses à venir qui auront passé sous notre radar...

(Le Matin)