Pour le ministère français des Armées, «de plus en plus de personnes utilisent les jeux vidéo connectés (PUBG, Fortnite, Counterstrike, Word of Warcraft, League of Legends...) afin d'en détourner leur utilisation première.» Ils profiteraient en effet des moyens de communication qu'ils offrent pour échanger des informations sensibles.

Pour savoir ce qui s'y trame, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) a fait circuler une offre d'emploi dans des écoles spécialisées en informatique. Elle cherche un stagiaire pour six mois dont la mission est déjà de dresser la liste et les particularités des plus grands jeux en ligne et d'en choisir un ou deux afin d'en repérer les failles. Ce qui pourrait donc permettre d'espionner les conversations à grande échelle et repérer les échanges suspects.

Alors si vous voulez jouez six mois à Fortnite en étant payé et, en plus, au service de la France, n'hésitez pas: l'offre est ici. (Le Matin)