Après avoir lâché l'ex plombier sur smartphone en 2016, c'était et c'est toujours «Super Mario Run», Nintendo confirme sa volonté d'étendre le terrain de jeu de certaines de ses plus célèbres franchises.

Le constructeur de la Switch, longtemps connu pour son côté fourmi à l'idée de voir ses bébés déclinés en dehors de son écosystème, vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Mario Kart sur smarpthone.

La fenêtre de lancement est encore très large, «entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019», et nul ne sait vraiment quelle sera la «jouabilité» du jeu de course sur des écrans tactiles (baptisé Mario Kart Tour), mais le rendez-vous est désormais pris. (Le Matin)