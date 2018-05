Elle gonflait la rumeur que Sony allait dévoiler officiellement l'existence une PlayStation 5 à l'E3 2018, le grand rendez-vous annuel de l'industrie du jeu vidéo à Los Angeles. Et bien il n'en sera rien.

Dans un PlayStation Blogcast matinal, vendredi, Shawn Layden, patron des Sony Worldwide Studios, a confirmé qu'il n'y aura «aucune annonce d'un quelconque nouvel hardware cette année» et que la grande conférence de 11 juin, qui se tiendra, comme le veut la coutume, quelques heures avant l'ouverture des portes du salon, sera consacrée avant tout à la présentation de nouveaux jeux.

En particulier de «Death Stranding», la première superproduction signée Hideo Kojima depuis son éviction de Konami et de son retrait forcé de la franchise «Metal Gear Solid». Mais aussi de «Ghost of Tsushima», «Spider-Man »et «The Last of Us 2». Autant de productions exclusives qui devraient voir le jour cette année ou au début de l'année suivante (sauf accident).

Cela n'exclut bien sûr en rien la présentation de jeux d'éditeurs tiers et issus de la sphère des développeurs indépendants.

Cette douche froide pour les gamers les plus impatients accrédite la thèse qu'une nouvelle génération de consoles ne devrait pas être introduite avant 2020.

(Le Matin)