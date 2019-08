Sony a annoncé un accord définitif pour acquérir Insomniac Games, studio américain de jeux vidéo et auteur notamment du titre «Marvel's Spider-Man», une exclusivité qui a connu un immense succès en 2018 sur les consoles Playstation 4 du géant japonais.

Après la finalisation de cette acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, Insomniac deviendra ainsi le 14ème studio à rejoindre les rangs de Sony Interactive Entertainment (SIE), la filiale du groupe dédiée à ses activités dans les jeux vidéo.

Depuis sa sortie fin juillet 2018, le jeu Marvel's Spider-Man d'Insomniac s'est vendu à plus de 13,2 millions d'unités dans le monde, a souligné SIE dans son communiqué lundi.

Le studio, implanté à la fois à Burbank (Californie) et à Durham (Caroline du Nord), était déjà partenaire de SIE depuis une vingtaine d'années: par le passé il a notamment développé les séries de jeux sur les consoles PlayStation «Spyro the Dragon», «Ratchet and Clank» ou encore «Resistance». (AFP/Le Matin)