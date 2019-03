On ne va pas se mentir, évoquer «The Division 2» c'est un poil compliqué. Déjà parce qu'on parle d'un «jeu en tant que service», soit quelque chose conçu pour n'être jamais totalement fini.

Parce que, aussi, ce genre veut absolument s'adresser à des publics aux goûts souvent divergents: aux amateurs de narrations charpentées, à ceux aussi pour qui les mécaniques ludiques priment, à ceux qui préfèrent jouer seul, ou à la rigueur en coopération, à ceux enfin qui préfèrent les affrontement humains contre humains. «The Division 2», combine tout cela, exactement comme «Destiny» et presque comme «Anthem» qui, lui, n'a pour l'instant pas de mode «joueur contre joueur» (PvP).

Tout ça pour dire qu'il ne nous semble pas possible d'évaluer avec la même intensité tous les aspects du nouveau gros «triple A» d'Ubisoft. C'est pourquoi on se concentrera sur ceux qui ont naturellement guidé notre intérêt.

Un cadre et quel cadre!

«The Division 2» c'est donc d'abord un cadre – Washington superbement modélisée – et un contexte: suite à une pandémie criminelle diffusée via des billets de 1 dollars contaminés, la démocratie américaine s'est effondrée au profit d'un chaos anarchique, violent et lourdement armé. Quelque sept mois après les premiers troubles, des hommes de l'ombre – membres de la «Division» – tentent de redonner le contrôle à l'Etat fédéral dans une capitale infestée de factions. Pendant cette courte période, il y a déjà eu des succès, des échecs, des trahisons, des changements de camps.

Bref, quand le jeu commence, le chaos a clairement le dessus sur l'ordre. Un maigre espoir repose en nos mains, compétentes mais un poil seules face à l'adversité. Et comme notre meilleure arme n'est pas la diplomatie...

Une séquence de gameplay de «The Division 2»

Mécaniques affinées

Avec ces péripéties (de série B mais dans un décors de série A), la mécanique ludique imaginée par Massive Entertainement prend le dessus. Seul ou en équipe (4 maximum), il s'agit de tirer sur son prochain avec des armes diverses, de compléter une série de missions (primaires, secondaires voire tertiaires), de gérer son arsenal offensif et défensif, de mener son avatar jusqu'au niveau 30 qui marque la fin de la campagne officielle.

On aime

À notre bonheur, il a suffit de découvrir les progrès de l'intelligence artificielle, qui en devient bluffante, et quelques missions principales et secondaires ébouriffantes. En particulier celle qui se situe dans un planétarium et celle dans un studio de télévision. Tout comme la gestion de la difficulté, qu'elle se situe sur le plan purement tactique que sur le plan de la gestion de nos multiples inventaires.

On regrette

À notre déplaisir (très fluctuant), le système de «matchmaking» nous a paru inutilement éclaté et confus. Il fonctionne plutôt bien au portail des missions principales, lorsqu'il s'agit de réunir quatre joueurs qui ne se connaissent pas. L'appel de renforts est plus fastidieux (souvent trop lent à aboutir) pour les missions annexes et les phases d'exploration des quartiers. On en vient à souhaiter les mêmes règles de «matchmaking» pour toutes les activités. Cela dit, dès que les joueurs répondent présents, le résultat est là: le plaisir de jouer est effectivement démultiplié en coopération.

On a aussi rencontré des bugs, un crash, des choses louches voire rigolotes mais pas autant que redouté. Et pour la première fois depuis longtemps, on a eu l'impression d'entrer dans un jeu qui, bien qu'évolutif, propose dès le départ une expérience complète. Un vrai repas et pas seulement une entrée avec la promesse que le plat de résistance, le fromage et le dessert arriveront plus tard. Il n'y a pas eu non plus de fausses promesses avec des bandes annonces grossièrement trompeuses (ce qui est rassurant pour un Ubisoft pris la main dans le sac à de multiples reprises dans le passé, souvenons-nous de «Watch Dogs» et «The Division» opus 1). Enfin le jeu n'est ni pollué, ni altéré par les micro-transactions.

À l'écoute

Rien que pour cette simple et longue campagne qui nous a tenu crochés bien au-delà de la normale, on peut déjà chaudement conseiller «The Division 2». Mais il y a mieux: les artisans de Massive ont manifestement écouté la communauté des gamers qui pouvaient reprocher à «The Division», outre divers problèmes d'équilibrage, d'avoir laissé New-York figée une fois le joueur parvenu au niveau 30, ne laissant plus qu'une «Dark Zone» un peu trop «loi de la jungle» pour convenir au plus grand nombre. Certes les correctifs et ajouts dispersés aux cours de mois suivants ont partiellement répondus à ces griefs mais le trou laissé en début de vie du jeu a porté un coup dont la franchise a eu du mal à se relever

Afin d'éviter que ce ventre mou ne soit répété, Massive a donc imaginé un retournement de situation scénarisé une fois la dernière mission principale effectuée et le niveau 30 atteint: une nouvelle faction, plus dangereuse et plus mécanisée, envahit les rues de Washington et reprend les points laborieusement libérés par La Division. De plus un nouveau système de progression, qui pousse à plonger plus avant dans la gestion de l'équipement récupéré ça et là, est introduit. On remarque bien la grosse ficelle qui consiste à faire passer du vieux (ou plutôt du déjà fait) pour de neuf mais il faut bien l'avouer, ça marche.

Des leçons bien retenues

Résultats des courses, TD2 se trouve à son lancement pratiquement au même niveau de finition que TD1 au terme de son cycle de vie. Encore fallait-il avoir la volonté et la capacité de tirer les leçons de cette expérience passée. Il suffit de regarder du côté de de «Destiny 2» pour observer qu'améliorer ce qui peut l'être ne se concrétise pas forcément.

À suivre

C'est donc avec une certaine confiance que nous explorons plus avant le «Endgame», soit l'après niveau 30 (ses nouveaux ennemis, ses forteresses, ses raids), les Darkzones (il y en a trois cette fois, deux soumises à des règles et une sans foi ni loi). Et, mais là on est moins pressé, un mode multijoueur plus classique. (Le Matin)