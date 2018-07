«ASSASSIN’S CREED:DISCOVERY TOUR» Ce n’est pas la première fois qu’un jeu fait parler de lui pour des raisons politiques. En 2017, le «Discovery Tour d’Assassin’s Creed» avait fait grand bruit. En effet, Ubisoft avait masqué avec des coquillages les parties intimes des statues qui y étaient représentées notamment dans la ville grecque de Cyrène. Et ce pour toucher le plus large public possible. «La nudité est un des critères qui élève l’âge légal», explique Selim Krichane. Le jeu qui se voulait pédagogique perdait quelque peu de son intérêt. «STAR WARS:THE OLD REPUBLIC» D’un autre ordre, BioWare, le développeur du jeu «Star Wars: The Old Republic», avait choqué l’Amérique conservatrice quand il avait annoncé en 2012 qu’il prévoyait d’autoriser ses joueurs à entretenir des relations galantes avec d’autres personnages du même sexe de l’univers fictif. Les conservateurs redoutaient que les jeunes joueurs «passent du côté obscur».

La bande-annonce du nouveau jeu vidéo «Battlefield V» a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Mercredi 23 mai, le studio suédois DICE et son développeur américain Electronic Arts (EA) venaient de dévoiler la présence d’une femme soldat dans le nouveau jeu de tir basé sur la Seconde Guerre mondiale dont la sortie est prévue le 19 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Les cercles masculinistes avaient crié au scandale, arguant que les femmes soldats n’existaient pas durant ce grand conflit et que cette approche non réaliste reviendrait à céder aux revendications féministes, comme le révèle «Le Monde». Des revendications considérées par les GamerGate (dénonciateurs de la politisation des jeux) comme une intrusion du politiquement correct dans cet univers. «Ça commence bien ce «Battlefield V» avec une femme sur la jaquette. J’attends avec impatience la présence de soldats noirs dans la Wehrmacht ou dans la Waffen-SS et le drapeau LGBT à la place du drapeau français vu que la réécriture de l’histoire est à la mode apparemment», pouvait-on lire dans les commentaires sur Twitter.

Contacté par «Le Matin», l’éditeur EA déclare avoir choisi de mettre en lumière une femme soldat pour plusieurs raisons. «Nous souhaitons d’abord renforcer le choix des joueurs et intégrer la diversité et l’inclusion. Ensuite, nous voulons marcher dans les traces de nos autres franchises. Dans «Star Wars: Battlefront II», par exemple, un personnage féminin est mis au premier plan. Dans «Battlefield I: Au nom du tsar», il est possible d’incarner un avatar féminin. Enfin, la femme soldat en vedette dépeint une perspective invisible et souvent négligée de la Seconde Guerre mondiale», souligne le porte-parole d’Electronic Art Germany.

Stratégie de l’éditeur

Ce que confirme de son côté Fabrice Virgili, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et historien spécialiste de la question du genre en temps de guerre, dans une interview au «Monde». Pour lui, les femmes ont joué un rôle essentiel à cette période. «Des femmes en uniforme, vous en avez dans l’armée de la France libre. Elles sont près du front, au front même, font de la logistique ou du soutien, mais ne tirent pas de coup de feu. Dans l’armée américaine, également. Pour trouver des combattantes, c’est-à-dire des femmes qui tirent des coups de feu, il faut évidemment aller regarder du côté de l’Armée rouge, avec le fameux exemple des tireuses d’élite et des aviatrices. Il y en a également dans les groupes de résistance, en Italie, en Yougoslavie, en Grèce, et même en France, bien qu’un peu moins», détaille-t-il.

Pour Selim Krichane, docteur en sciences du jeu, membre du UNIL Gamelab, mettre en scène un personnage féminin dans «Battlefield V» est purement une stratégie de l’éditeur. «Ce jeu coûte une centaine de millions de dollars. Les créateurs ne font rien au hasard. Ils savent qu’ils vont créer une polémique et veulent justement faire le buzz. Ils sont en concurrence directe avec «Call of Duty» et donc doivent se positionner dans le marché», estime-t-il. (Le Matin)