Mario à 35 ans. Bon anniversaire, infatigable plombier! Cela dit, parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce: 35 ans, sur quelle base? Et bien tout simplement en l'honneur de ses premiers bonds dans «Super Mario Bros.», c'était en 1985 sur la NES (Nintendo Entertainment System). Alors, oui, on peut ergoter. La première apparition de Mario date en fait de 1981 dans la borne d'arcade «Donkey Kong» – énorme succès, à l'époque – mais le petit personnage qui devait retrouver sa «princesse» tout au sommet de l'échafaudage avait été baptisé Jumpman. Autrement dit, l'homme qui saute n'était pas encore Mario. L'affaire est close, le moustachu a donc bien 35 ans cette année. C'est encore très jeune à l'échelle humaine, mais c'est un âge canonique sur celle du jeu vidéo.

Bon, l'année, c'est fait. Reste encore à se mettre d'accord sur le jour de l'anniversaire. Le 13 septembre, qui marque la sortie de la cartouche au Japon? Ce pourrait être cela, mais Nintendo n'a envoyé aucun bristol officiel à ce jour. On nage dans le flou.

Alors pourquoi en parler maintenant, de ces fameux 35 ans? Et bien tout simplement parce qu'il ya eu des fuites. Il semblerait bien que Nintendo ait décidé de marquer le coup et pas plus tard que bientôt. Visiblement bien informé, le site Videogames chronicle a en effet révélé en début de semaine que Big N s'apprêtait à relâcher dans la nature (en fait, sur la Switch, sa console hybride actuelle) une batterie de classiques qui ont fait les belles heures de consoles de précédente génération: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) et Super Mario Galaxy (2007), excusez du peu. La source de VGC, affirme même que ces trois titres bénéficieront d'un traitement de luxe. Autrement dit, que ce ne seront pas de simples portages mais qu'ils bénéficient d'une mise à jour «Anniversaire».

D'autres titres, plus anciens et qui ne sont pas encore disponibles sur le store de Nintendo pourraient suivre encore en 2020.

Voici donc pourquoi, cette semaine, c'est la fête à Mario. On s'attend désormais à ce que Nintendo sorte du bois. Ce sera probablement le cas lors d'un prochain «Nintendo Direct», une méthode de communication par vidéo que Big N affectionne.

D'ici au mois de juin, tout cela et sans doute plus encore devrait être confirmé.

JChC