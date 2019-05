En 1995, un drôle de personnage sans bras ni jambes fait irruption dans l'univers du jeu vidéo et s'impose très rapidement comme un classique. Son nom: Rayman. Il est la création d'un jeune graphiste de Montpellier de 23 ans, Michel Ancel qui a été engagé par l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft alors qu'il n'avait que 17 ans.

Outre son graphisme, son univers et son gameplay, Rayman séduit également par ses musiques jazzy. Pour les composer, Michel Ancel a fait appel à l'un de ses copains de Montpellier, Rémi Gazel.

Le morceau le plus connu de Rayman 1. Youtube

Cet amateur de jazz et de musique brésilienne s'était mis à la composition sur ordinateur grâce à l'Atari ST. Il était tout naturel que la musique électronique rencontre le jeu vidéo. Rémi Gazel a composé les titres de Rayman 1, puis poursuivi sa carrière personnelle.

Le musicien continuait à recevoir de nombreux messages de fans et était régulièrement invité à jouer sur scène les morceaux de Rayman lors de conventions de jeux vidéo . Il y a quelques années, il a obtenu le feu vert de Michel Ancel et d'Ubisoft pour démarrer le projet de l'enregistrement d'un album, «Rayman by Rémi», qu'il n'a hélas pas pu achever.

Rémi Gazel en 2015, à l'occasion des 20 ans de la sortue du premier Rayman. Twitter/Rémi Gazel

Son épouse Nathalie a annoncé dimanche sur Twitter son décès, rapporte «Le Figaro». «Rémi mon mari vient de nous quitter. Malgré sa lutte de tous les instants, son envie de vivre et le soutien permanent et indéfectible de ses proches, le cancer a eu raison de lui. »

Et si, dans le grand public, son nom n'est pas très connu, de très nombreux fans ont réagi sur les réseaux sociaux, exprimant leur tristesse et remerciant le musicien d'avoir créé des airs qui les ont accompagnés durant de nombreuses heures de jeu. Le site officiel de Nintendo lui a également rendu hommage. (Le Matin)