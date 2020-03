Si vous vous plaignez que votre enfant ou votre ado reste vissé à son fauteuil de bureau ou sur le canapé à jouer aux jeux vidéos, dites-vous que cela pourrait être pire: il pourrait le faire depuis son lit. S'inquiétant sans doute des contraintes très pénibles imposées même aux plus fervents des gamers, comme devoir se lever pour aller chercher à boire ou à manger et être obéligé de temps en temps de s'arrêter de jouer pour aller dormir, une compagnie japonaise a imaginé pour eux un dispositif de rêve, c'est le cas de le dire: le lit de jeux.

On peut le voir sur le site de Bauhütte, les différentes installations offrent la possibilité d'installer plusieurs écrans, clavier et souris, hauts-parleurs, de ranger manette et casque, tout en étant positionné sur un matelas avec un gros coussin qui permet de se redresser pour jouer plus confortablement. Une fois ses interminables parties finies, le gamer n'a plus qu'à se laisser aller en arrière et regarder encore quelques petites vidéos d'e-sport sur son smartphone accroché au-dessus de sa tête. Le paradis! Et tout cela (sans le matériel informatique) pour la modique somme de 126 300 yens , soit 1120 francs .

Monoplace uniquement

Évidemment, la firme sait appâter le joueur, en montrant qu'il peut avoir à portée de main tout ce qui contribue à son bonheur (à défaut de sa bonne santé): sodas, chips, nouilles instantanées et plein d'autres cochonneries. Ne manque que les WC. Ce qui signifie que le gamer devra tout de même de temps en temps s'interrompre et se bouger pour aller aux toilettes, voire pour les plus consciencieux, se laver. En revanche, le joueur invétéré ne semble pas être une espèce qui se reproduit, car le lit n'existe qu'en monoplace. Donc, à moins de vraiment se serrer, pas de quoi caser un partenaire, à condition déjà d'en trouver un qui accepte d'entrer dans cette chambre. Une question demeure: pourquoi, sur l'une des photos voit-on une deuxième manette? Où se mettrait le deuxième joueur?

Repéré par le site Gizmodo, cette petite merveille a suscité de nombreux commentaires, allant de l'enthousiasme sincère au dégoût le plus profond. Si un internaute fait remarquer qu'il ne doit pas être facile de changer les draps vu l'encombrement, un autre lui répond: «Ah bon, parce qu'il faut les laver?»

Idéal en cas de coronavirus

Riez tant que vous voudrez, mais le gamer condamné à rester chez lui en quatorzaine, en raison du coronavirus, ne verra pas, lui, le temps passer. Comme quoi, les pandémies mondiales vont peut-être inspirer aux fabricants de meubles des inventions qui s'adapteront à nos manières de vivre en reclus.

