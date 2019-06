L'intelligence artificielle sert à tout, y compris à déshabiller virtuellement des femmes. Mais face aux protestations des internautes sur les réseaux sociaux, les créateurs de l'application, baptisée «DeepNude», ont décidé de la saborder jeudi.

«DeepNude», dans la lignée des «deepfake», ces vidéos ou images fixes aux trucages criants de réalisme réalisés grâce à l'intelligence artificielle, avait été créé il y quelques mois à des fins de «divertissement», mais ses créateurs ont «nettement sous-estimé» la demande, selon leur compte Twitter.

La presse américaine, dont le «Washington Post», a montré que l'application pouvait servir à prendre une femme en photographie et en tirer une autre image, avec seins et sexe en lieu et place des vêtements, grâce à l'intelligence artificielle. Les algorithmes ont stocké d'innombrables clichés de corps féminins dénudés pour créer des images fausses, mais très crédibles.

"The world is not yet ready for DeepNude": Creator kills app that uses AI to fake naked images of women https://t.co/jF1IKhTxBY