Parce que Microsoft a déjà dévoilé à quoi ressemblera sa prochaine Xbox Series X, c'était aux Game Awards en décembre dernier, on pensait que Sony allait sortir du bois au CES 2020 de Las Vegas qui bat son plein.

Pas vraiment en fait. Le constructeur nippon, dans la nuit de lundi à mardi, lors de sa conférence dédiée à toute sa gamme de produits, a effectivement évoqué la PlayStation 5, sa console de jeu nouvelle génération à venir, mais s'est contenté d'en dévoiler le logo et rien d'autre. Un logo dans la droite ligne des précédents. Pour la surprise on repassera.

On en reste donc sur les quelques informations déjà préalablement précisées: la PS5 (comme la Xbox Series X) sortira dans la période des fêtes 2020. Elle promet des performances revues à la hausse, des temps de chargements des jeux drastiquement réduits, un lecteur de disque Blu-ray 4K et quelques autres raffinements graphiques.

Faut-il s'attendre en 2020 à une compétition du type «qui a la plus grosse?». C'est plus que probable. Dans les travées, les spéculations, basées sur des sources plus ou moins fiables, chassent déjà les autres.

JChC