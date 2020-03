L'impression 3D peut vous donner un bon coup de main. Ou plutôt sans les mains, dans le cas présent. Une société spécialisée dans cette technologie, basée à Louvain, en Belgique, vient d'imaginer un dispositif permettant d'ouvrir une porte sans les mains, comme le rapporte le site Designboom.

Cette invention est directement liée à l'épidémie de Coronavirus. Comme l'explique la société Materalise sur son site, l'idée lui est venue lors d'une réunion pour mettre en place des mesures de protection pour les employés et les visiteurs de l'entreprise au début de l'épidémie. Le virus pouvant se propager via les surfaces que l'on touche et, de nombreuses portes devant rester fermées pour de multiples raisons, il a été décidé d'imaginer un système qui permettrait de les ouvrir sans les mains. C'est applicable partout, à la maison comme dans les hôpitaux ou EMS.

Décliné en huit formats, adaptés aux différentes poignées et aux divers poids des portes, ce dispositif qui permet d'ouvrir la porte avec son avant-bras peut être imprimé en 3D, avec les explications fournies dans cette vidéo.

Vidéo YouTube/Materialise

À disposition gratuitement

La société a surtout décidé de mettre ses fichiers d'impression téléchargeables à la disposition de tous gratuitement. Comme elle explique que rien qu'en 2018, plus d'un demi-million d'imprimantes 3D ont été vendues dans le monde, cela représente déjà beaucoup de personnes qui peuvent fabriquer elles-mêmes ce produit. Pour les autres. Materialise vend deux poignées pour 40 euros s (42,50 francs).

Toujours dans le même esprit anti-coronavirus, la société a conçu pour les magasins un dispositif permettant de pousser son chariot sans les mains.

Materialise précise tout de même que ce dispositif peut être contaminé, donc il faut le désinfecter régulièrement. Image Materialise