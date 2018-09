C’est dans une dizaine de jours, le 1er octobre, que débuteront les Worlds 2018, les championnats du monde de «League of Legends». Après la Chine, s’est au tour de la Corée du Sud, pays où l’eSport est quasiment déclaré sport national, d’accueillir la compétition. 24 équipes se disputeront durant un mois le titre mondial, ainsi que la Coupe de l’Invocateur, jusqu’à la grande finale programmée le 3 novembre au stade Munhak d’Incheon. Un énorme complexe doté d’une capacité de 50'000 places qui avait accueilli la coupe du monde de football en 2002. L’année passée, le tournoi était doté d’un peu plus de 4,5 millions de francs de récompense, dont 1,6 million alloué au vainqueur.

A 24 ans, il est l’une des figures emblématiques de l’eSport français. Considéré même par certains comme le plus grand talent d’Europe. Avec son équipe, Fnatic, Paul Boyer – alias sOAZ dans l’univers du jeu vidéo – vient de remporter le Summer Split des LCS Europe, à Madrid, le 9 septembre dernier, devant 15'000 spectateurs. L’équivalent de la Ligue des Champions de football, mais sur « League of Legends » (« LoL »), le jeu aux 100 millions de joueurs.

La finale du Summer Split des LCS Europe, à Madrid telle que retransmise sur le service de diffusion Twitch. Les choses sérieuses commencent à partir de 1h15 sur la barre de défilement.

Quand ce bordelais foule la scène des compétitions internationales, ses fans exultent et entament la Marseillaise en brandissant des baguettes de pain – l’une de ses denrées fétiches – en signe de soutien. Dans la rue, on l’arrête pour le saluer et il signe des montagnes d’autographes durant les conventions.

sOaz sous les acclamations. Photo: LoL Esport Photos, Flickr)

Pour sOAZ, tout débute avec son grand frère, il y a une dizaine d’années. «C’est lui qui m’a initié aux jeux vidéo, nous raconte-t-il au téléphone, depuis Séoul, où il s’apprête à entamer les championnats du monde. Il était passionné d’ordinateurs et on a commencé avec «Counter Strike». Je suis ensuite passé à «DOTA» mais à aucun moment, je n’imaginais qu’une carrière professionnelle soit possible grâce au jeu vidéo». Ils sont alors en effet rares à en vivre. Mais en 2010, «League of Legends» (deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour détruire les premiers le bâtiment principal adverse), débarque sur le marché et Paul Boyer décide de plonger dans l’inconnu.

«A l’époque, «LoL» était nouveau, donc attirant. Le jeu était surtout gratuit et l’on pouvait facilement l’essayer avec les potes. Mais au début, les gens jouaient juste pour le fun. Il n’y avait pas de rang ou de division et je n’ai commencé à m’y mettre sérieusement que lorsqu’ils ont instauré un système de parties classées». C’est lors d’une de ces rencontres, que le gamer fait la connaissance d’un certain YellOwStaR, autre étoile montante de la scène française, et tous deux créent une équipe afin de participer à des compétitions en ligne. Qualifiés pour les premiers championnats du monde, en 2011, ils termineront deuxième derrière …Fnatic, la formation britannique qui finira par recruter sOAZ deux ans plus tard. Avec eux, il obtiendra 4 titres de champion d’Europe.

Un CV impressionnant

Depuis, Paul Boyer n’aura manqué qu’une fois les qualifications aux Worlds, en 2012. Il est même le seul au monde à avoir joué une demi-finale des Worlds avec trois équipes différentes (Against All Authority, Origen et Fnatic), ce qui en dit long sur sa capacité d’adaptation et son rôle décisif au sein d’un groupe. Et pourtant, dans l’eSport, la longévité d’un joueur ne dépasse généralement guère deux ou trois ans. sOAZ, lui, est resté. Et toujours au top. Avec Doublelift, aux Etats-Unis, il est d’ailleurs le seul joueur pro toujours actif issu de la première saison des championnats du monde. Comment expliquer une telle longévité? Beaucoup sont admiratif devant son mental d’acier, sa solidité. D’autres vantent son style de jeu très agressif, ou sa capacité d’être à l’aise avec de nombreux champions, ces personnages que l’on choisit au début du jeu. Modeste, il se contente de préciser qu’en dehors des réflexes, «il est primordial de savoir gérer ses coéquipiers, de communiquer, que ce soit dans le jeu ou pendant les entraînements». «Paul était pourtant quelqu’un de très timide, enfant, et de très réservé, explique sa mère dans le documentaire «In Game», produit par Canal+. Mais j’ai commencé à le voir s’épanouir dans le jeu, et à travers celui-ci, dans les rapports humains. J’ai trouvé ça extraordinaire».

En 2013, à la création de la ligue LCS, sOAZ commence à gagner sa vie et décide de mettre ses études – un CAP en boulangerie – de côté. «Mon premier salaire devait être d’un peu plus de 300 francs par mois. Aujourd’hui, un bon joueur pro touche en moyenne autour de 10'000 francs. Moi, c’est un peu plus…». Et encore, on ne parle ici que du salaire attribué à l’équipe. A cette somme, s’ajoutent les gains obtenus en tournoi – près de 50'000 francs en 2015 pour le vétéran bordelais, alors classé parmi les 15 français ayant gagné le plus d’argent en compétition – ainsi que les sponsorings ou les gains générés sur les chaînes YouTube.

Déjà la retraite à 24 ans?

Mais dans un métier où les plus âgés ne dépassent pas 26 ans, Paul Boyer est déjà un vieux de la vieille, du haut de ses 24 printemps. Lucide sur son avenir, il sait pertinemment que la relève arrive pour le pousser dans les cordes, comme n’importe quel autre sportif. «Je me suis toujours dit que je continuerais de jouer tant que je serais au top. Après, j’essaierais d’entraîner une équipe. J’ai beaucoup investi pour arriver à ce niveau, j’adore ce que je fais et je tiens à rester dans le milieu, surtout pour la partie stratégie».

En attendant, c’est à coup de 12 ou 13 heures de jeu quotidien, en Gaming House, ces centres d’entraînement dans lesquels les joueurs habitent, qu’il forge son jeu. Entraînements individuels, puis collectifs, débriefings, re-matchs… Et le weekend, les rencontres officielles prennent le relai. A ce rythme, peu de place pour une vie sociale. «Je suis avec ma copine depuis 2-3 ans et c’est vrai que c’est parfois difficile. Mais j’ai toujours été clair avec mes petites amies: par rapport au jeu, la vie privée passe au second plan. J’essaye toutefois de faire des efforts». A Berlin, où il vit actuellement, il a d’ailleurs maintenant pris son propre appartement, près de la Gaming House, pour enfin avoir une vie privée.

Mais pour l’heure, c’est à Séoul que sOAZ s’active sur son clavier et sa souris, là où il s’est envolé au lendemain de la victoire des LCS Europe afin de préparer les Worlds. «Grace aux points, nous étions déjà qualifiés avant de jouer la finale, nous précise-t-il. Mais cette victoire nous a fait du bien au moral et nous permet d’aborder ces championnats avec la plus grande des confiances. L’an passé, nous avions deux rookies dans l’équipe et nous avions été sortis après les premiers tours. Aujourd’hui, ils ont plus de bagage et je les sens bien, ces Worlds!»

Le compte à rebours est en tout cas lancé. Avant le début des festivités, le 1er octobre, il ne leur reste qu’une poignée de jours pour prendre leurs marques et jauger les légendaires équipes coréennes, mais également les chinoises, «peut-être même encore meilleures cette année», selon le spécialiste. (Le Matin)