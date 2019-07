Depuis longtemps, l'idée qu'un univers parallèle au nôtre existe titille l'imagination des romanciers, des cinéastes et des scientifiques.

Y a-t-il, là près de nous, un monde dont nous ne pourrions pas percevoir l'existence? Qui serait en quelque sorte sur «une autre fréquence» que le nôtre mais bien réel. Et qui sait, habité?

Dans les années 1990, une équipe de physiciens met au point une série d’expériences pour étudier la décomposition des neutrons, présents dans les noyaux des atomes, en protons.

Et, surprise, les scientifiques remarquent une différence de dix secondes pendant la décomposition! Selon eux, les neutrons seraient capables de passer d’une dimension à l’autre avant de devenir proton.

Cette étude avait laissé la porte ouverte à nombre d'interprétations. Mais cette fois, c'est une équipe de scientifiques du Tennessee, aux États-Unis, qui va tester cet été un matériel de pointe, afin de prouver l’existence d’un univers parallèle, rapporte NBC News.

La physicienne Leah Broussard a mis au point un réacteur nucléaire capable de produire plusieurs milliards de neutrons à la demande.

