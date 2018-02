Reddit est en ébullition depuis le mardi 6 février. Ce jour-là, un petit malin a publié deux images qui ont provoqué une épidémie de maux de tête parmi les internautes. En apparence, les deux clichés montrant une simple rue semblent avoir été pris d'un angle différent. En réalité, il s'agit de la même photo dédoublée et mise côte à côte. Si, si!

Sceptiques, des internautes ont tout tenté pour prouver par A + B que ces deux images étaient bel et bien différentes. Certains ont même essayé de superposer les deux clichés à l'aide du logiciel Photoshop. Le résultat se passe de commentaires (voir ci-dessous).

Gizmodo explique que cette illusion d'optique est similaire à celle, plus connue, des deux photos de la tour de Pise mises côté à côte. A première vue, on pensait avoir affaire à deux perspectives différentes, mais là encore, il s'agissait bel et bien du même cliché. Cette illusion d'optique avait d'ailleurs remporté un concours en 2007.

En fait, notre cerveau traite l'information comme une seule image, c'est-à-dire une scène en 3D, et corrige la perspective pour que l'une des deux tours penche plus que l'autre sur l'interprétation en 2D. Ce système comporte cependant des failles, et lorsqu'on lui présente deux images identiques, il va mal les interpréter. (Le Matin)