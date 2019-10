Venu en Arabie Saoudite pour sceller une entente sur le pétrole et tenter de réduire quelques tensions, Vladimir Poutine n'a pas échappé à la traditionnelle interprétation de l'hymne national russe, lundi dernier. En chef d'Etat responsable, le président n'a absolument rien laissé paraître lorsque l'orchestre de l'armée saoudienne a consciencieusement massacré l'oeuvre solennelle d'Aleksandr Vassilievitch Aleksandrov.

L'effet comique n'en est que plus saisissant.

Well, they tried...



During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before.



Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W