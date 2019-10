Les raisons pour ne pas à avoir à effectuer son service militaire obligatoire diffèrent selon les pays. En Ukraine, on peut en être dispensé si l'on est responsable d'une personne handicapée. Et bien, c'est le cas de Alexander Kondratyuk, jeune homme de 24 ans dont la femme souffre d'un handicap. Mais ce qui a mis la puce à l'oreille de certains, c'est que son épouse, Zinaida Illarionovna, est non seulement sa cousine, mais surtout qu'elle a 57 ans de plus que lui.

Selon metro.uk, le marié aurait nié aux journalistes venus l'interroger toute tentative d'échapper au service. Il aurait épousé Zinaida car il a beaucoup d'affection pour elle. D'ailleurs, la vieille dame de 81 ans aurait confirmé qu'il était un bon mari, qui s'occupait bien d'elle.

Mari absent

Sauf que les voisins prétendent qu'elle vit seule dans la maison et qu'elle reçoit bien plus de visites de sœurs, neveux et petits-enfants que de son mari. Seul signe visible qu'ils sont mariés, le certificat d'union que le jeune homme emporte avec lui lorsqu'il est convoqué par les agents recruteurs de l'armée.

Interrogées, les autorités militaires disent ne pas voir l'intérêt à ouvrir une enquête: s'il a un certificat de mariage et une attestation de résidence à l'adresse de son épouse, le jeune homme a tout à fait le droit de différer son service, qui est obligatoire pour les hommes jusqu'à 26 ans. Et puis, mieux vaut choisir l'amour que la guerre.

Michel Pralong