Amis d’enfance et vouant une passion commune pour NE Xamax, Loïc et Valentin, l'un et l'autre âgés de 32 ans, ne pavoisaient pas vraiment, le 30 mai dernier, après la très lourde et humiliante défaite concédée à la Maladière devant Aarau, lors de la première manche du barrage à la Maladière (0-4 pour les visiteurs au terme d’un match marqué par l’expulsion controversée de Nuzzolo). Comme tous les supporters «rouge et noir», ils étaient abasourdis par un résultat ne laissant qu’un infime espoir de maintien. Une idée un peu folle a alors germé dans leurs esprits. «On s’est dit que si Xamax réussissait malgré tout à se sauver, on allait rentrer à pied du Brügglifeld jusqu’à la Maladière», explique le premier. Soit une distance de 130 km entre les deux stades par les chemins de traverse. Mais quand on aime on ne compte pas c'est bien connu. Chiche? Chiche! Son compère lui fait écho. «Bon, on ne prenait pas beaucoup de risques non plus, vu la catastrophe du match aller. Pour être franc, on n’y croyait pas du tout…»

Personne n’a oublié la suite: le 2 juin, le club neuchâtelois signe la plus incroyable des remontadas, s’imposant 5-4 aux tirs au but (4-0 ap), pour ce qui demeure le miracle du Brügglifeld. Après y avoir assisté sur place, Loïc et Valentin n’allaient pas se dérober. Mais quand et comment parcourir ses fameux 130 kilomètres? Très vite, ils s’organisent, placent une semaine de vacances dans leur agenda respectif, réservent des logements (chez l’habitant, auberges ou hôtels) pour y passer la nuit.

Par les crêtes du Jura

Pour agrémenter le périple, ils choisissent de passer par les crêtes du Jura en empruntant le chemin de randonné No 5, un classique des itinéraires de longue distance en Suisse. L’aventure des deux marcheurs commence au début du mois d’octobre; elle durera six jours, à raison d’une vingtaine de kilomètres avalés quotidiennement. «C’était un plaisir de marcher, on a passé de bons moments, reprend Loïc. Ca fait du bien de bouger, même si l’on a eu un jour et demi de flotte. Merci Xamax!»

Régulièrement prise en photo sur des poteaux indicateurs, l’écharpe «rouge et noir» (et porte-bonheur) témoigne de leur joyeuse avancée. «On n’est pas des héros, on n’a rien fait d’extraordinaire, estime Valentin, qui travaille dans les ressources humaines et habite près... d'Aarau. On a parfois sué pour se restaurer, car pas mal d’endroits, comme les métairies, étaient fermées en début de semaine, ce qui a occasionné quelques détours. Si l’idée d’abandonner ne nous a jamais effleurés, on s’est quand même dit que l’on était content de n’avoir pas joué contre Vaduz ou Wil!»

Il n'y aura pas de nouvelle marche en 2020

Au fil des kilomètres parcourus, l’entente entre les compères ne s’est jamais démentie, bien au contraire. «Au départ d’Aarau, on s’est posé la question de savoir si on allait se supporter pendant six jours. Cela a été super. J’en ai d’ailleurs profité pour demander à Loïc, qui est déjà l’un de nos témoins de mariage, d’être le parrain de mon premier enfant.» Après une ultime étape au Chasseral et un repas partagé en famille (qui les avait rejoints), les deux marcheurs ont plongé sur Chaumont puis la Maladière, où une bière méritée les attendait.

Quoi qu’il arrive cette saison, avec un Xamax actuellement en position de barragiste, une chose est certaine: il n’y aura pas de deuxième traversée du pays à la force des mollets, peu importe l'endroit du départ (ndlr: Zurich aujourd'hui). «On l’a fait une fois, c’est bon, s'exclament-ils de concert. Le refaire en 2020 n’aurait plus la même saveur… Cela ne nous empêchera pas de continuer à marcher mais dans d’autres conditions.»

N.JR