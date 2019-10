Elton John s'est rappelé d'une soirée au cours de laquelle Sylvester Stallone et Richard Gere se sont battus pour obtenir les faveurs de la princesse Diana. Dans sa prochaine autobiographie, «Me: Elton John», la star raconte plusieurs moments qu’il a passés avec celle-ci, notamment une soirée avec les deux acteurs américains.

Dans des extraits du livre obtenus par le journal britannique «Daily Mail», il raconte: «Richard Gere et Diana semblaient très épris l'un de l'autre. (...) Pendant que nous discutions, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer une atmosphère étrange dans la pièce... L'amitié naissante de Diana et Richard Gere ne plaisait pas du tout à Sylvester Stallone.»

Régler le différend aux poings

La star de «Rocky» avait apparemment participé au dîner dans le but de se rapprocher de Lady Di. Elton John a expliqué qu'après avoir remarqué que la princesse et l'acteur de «Pretty Woman» avaient disparu il avait décidé d'agir. «J'ai demandé à David (ndlr.: Furnish, son mari) d'aller les chercher. Il est revenu avec eux, mais il avait l'air plutôt blême: Elton, a-t-il marmonné. On a... un problème.»

Il avait en effet découvert Sylvester Stallone et Richard Gere dans le couloir, se tenant l'un contre l'autre, apparemment sur le point de régler leur différend à coups de poing. Les deux acteurs sont finalement revenus à la table du dîner, a-t-il écrit, mais leur dispute s'est de nouveau intensifiée après la fin du repas.

«Ce put*** de prince charmant»

«Après le dîner, Diana et Richard Gere ont repris leur place à côté de la cheminée, et Sylvester est reparti précipitamment chez lui», a-t-il ajouté. «Je ne serais jamais venu si j'avais su que ce put*** de prince charmant serait là», aurait-il lancé, alors que David Furnace et Elton John le raccompagnaient. Puis il aurait déclaré: «Si je l'avais voulue, je l'aurais emmenée!»

Le chanteur de «Rocket Man» était très proche de la mère des princes William et Harry et, à sa mort en 1997, il a réécrit sa chanson «Candle in the Wind», en hommage à son amie. Les recettes mondiales tirées de ce titre ont été reversées aux œuvres caritatives de la princesse.

Son autobiographie, «Me: Elton John», sortira le 15 octobre prochain.

Cover Media / lematin.ch