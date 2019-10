Pour deviner les cinq bons numéros et les deux étoiles de l'Euromillions, vous avez une chance sur plus de 139 millions . Si vous tombez juste, c'est donc ce qu'on peut appeler un sacré bol. Évidemment, dans l'histoire de cette loterie, cela s'est tout de même fréquemment produit. Sauf que, pour la première fois, plus personne n'a trouvé la combinaison gagnante depuis le 23 juillet dernier (date à laquelle le jackpot était de 17 millions d'euros). Cela fait donc 21 tirages sans gagnant au premier rang: un record. Et, depuis les quatre derniers tirages, le jackpot est de 190 millions d'euros, un montant plafonné.

Avant 2008, il n'y avait pas de limite de gains. Mais, frappés par la crise économique, l'Espagne et le Portugal ont demandé à l'époque de fixer un maximum afin qu'une personne ne puisse gagner une somme astronomique, totalement déplacée en regard de la situation de ces pays. L'Euromillions a alors instauré une deuxième règle: le jackpot maximum ne pouvait être remis en jeu plus de cinq fois.

20 fois plus de chances

Ce 8 octobre, c'est donc la première fois que cette limite est atteinte et le règlement prévoit que, si personne ce soir ne trouve les cinq numéros et les deux étoiles, la cagnotte sera distribuée au rang suivant. Et cela fait une sacrée différence puisque la probabilité de deviner cinq numéros et une étoile passe à une chance sur 6,9 millions (au lieu des

139 millions!). Et s'il n'y a toujours personne qui a trouvé cette combinaison, on passe à celui qui a trouvé cinq numéros (une chance sur 3,1 millions ), puis quatre numéros et deux étoiles (une chance sur 621 000 ), etc. Bon, a priori, on ne devrait pas tomber aussi bas, surtout que les tirages des cagnottes record sont ceux qui attirent le plus de joueurs. Il y a également une plus forte probabilité, si vous touchez le jackpot, de devoir le partager avec un nombre conséquent d'autres gagnants s'il est distribué à un rang inférieur à d'habitude.

Loin du record des 228,4 millions de francs

La somme maximum de 190 millions d'euros a déjà été remportée trois fois par un seul joueur (pas trois fois le même, rassurez-vous). En Angleterre en 2012, au Portugal en 2014 et aux Canaries en 2017. Reste que, pour un Suisse, le taux de change de l'euro joue un rôle non négligeable. Ainsi, il aurait touché le maximum avec le jackpot de 2014 ( 229,4 millions de francs), contre seulement 228,4 millions en 2012 et 218,3 millions en 2017. Et si le taux de l'euro actuel nous arrange pour le tourisme d'achat, sachez tout de même que la cagnotte de ce soir ne représente «que» 208 millions de francs. Mais bon, si on peut la gagner sans faire tout juste...

Michel Pralong