Elton John est content de s'être réconcilié avec sa mère avant sa mort. Mais quelques heures après son dernier souffle, il avait écrit sur Twitter qu'elle lui manquerai. Pas autant que ça en fait.

Le chanteur et sa maman avaient coupé les ponts peu après qu'il n'annonce son union civile avec son partenaire. Leur brouille avait duré plus de six ans, et c'est Elton qui avait décidé de reprendre contact.

Dans une interview avec Sharon Osbourne, l'artiste révèle qu'il savait que les retrouvailles seraient étranges mais qu'il était heureux qu'ils aient pu discuter avant son décès en décembre 2017.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank you for everything. I will miss you so much.



Love, Elton pic.twitter.com/dQKXRbpGRy — Elton John (@eltonofficial) December 4, 2017

Annonce du décès de la mère d'Elton John sur son compte Twitter officiel: «J'ai la grande tristesse d'annoncer le décès de ma mère ce matin. (...) Je suis sous le choc. Bon voyage, maman. Merci pour tout. Tu me manqueras énormément.»

«Je ne voulais pas qu'elle meure sans que je lui tende une branche d'olivier, parce que c'est ma mère. Mais quand on s'est réconciliés, elle est venue me voir pour le déjeuner et je lui ai dit "Je voulais te dire que je t'aime". Et elle m'a répondu "Je t'aime aussi mais je ne t'apprécie pas". Elle était comme ça et il faut que je l'accepte. Est-ce qu'elle me manque? Non. J'espère qu'elle repose en paix et je l'aime toujours. Je pense à elle. J'ai une photo d'elle dans ma cuisine. Mais c'était une relation bizarre», a-t-il expliqué.

L'interview d'Elton John a été diffusée dans l'émission The Talk ce mercredi (23 oct 19).

Cover Media