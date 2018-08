Ça y est. C'est passé comme une fusée dans Star Wars, à la vitesse de la lumière, un claquement de doigts et la trêve estivale s'est tarie. Flash. Éternel recommencement. Cycle immuable. Les visages sont tendus, les traits tirés. Ça fait une semaine qu'on s'y prépare, compte à rebours, heure du coucher diminuant drastiquement. Les réveils sont réglés, les sacs sanglés, les baskets lacées. C'est reparti. Ceci-dit, la rentrée, est-ce vraiment la catastrophe? Mélange d'appréhension et d'excitation, comme tout ce qui est savoureux et surprenant dans la vie, est-ce si redoutable? Et n'est-ce pas en devenant adulte que l'on transforme cette date fatidique en simili cauchemar? Parce que, souvenez-vous les retrouvailles avec vos copains perdus de vue au profit d'une plage, les courses avec vos parents, le choix d'un nouveau sac, d'une trousse plus grande pleine de stylos, la découverte d'une nouvelle classe (ou les repères retrouvés de celle de l'année précédente), les réminiscences de ce prof aimé ou pas, les rires, les crayons tout neufs taillés de frais, l'odeur du papier. Et puis cette journée à recevoir le matériel qui va ensuite être étrenné, abimé, les livres et autres cahiers qui s'apprêtent à se corner, se remplir de lettres et de chiffres, encore vierges, prometteurs. Vous vous souvenez de ces piles de pages reliées par une large bande de colle qu'il fallait effeuiller dans des classeurs, un jaune et un bleu? À la fin il y avait même des autocollants.

C'est ensuite que ça se gâte. Mais le jour de la rentrée, c'est enivrant, non? Ou est-ce parce que ma scolarité a été plutôt bien vécue, dans l'ensemble, que j'ai eu de la chance, des camarades sympathiques et des enseignants compétents, sévères mais juste comme on dit, que j'ai un sentiment attendri? Est-ce que, enfant déjà, la rentrée peut être synonyme d'angoisse et de déplaisir? Il existe malheureusement des phénomènes plus que révoltants et tristes de harcèlement scolaire et autres déviances dont les enfants sont victimes et qui ne devraient plus avoir lieu d'être! Bon Dieu, ce sont des problèmes connus, identifiés, la légèreté de certaines institutions dans leur combat fait frémir de rage. Nous en profitons pour rappeler les numéros d'urgence à vous, parents, et à vous enfants, qui ne devez jamais hésiter à demander de l'aide :

Abus-Écoute, parler en toute confiance au 0800 800 922

Conseil + Aide Projuventute au 147

SOS Enfants au +41 22 312 11 12

Dépliant du DIP à l'intention des élèves

Et nous, adultes, pouvons-nous tranquilliser la situation? Sachant que le stress est un vice contagieux, ne devrions-nous pas nous lancer dans de grandes sessions de yoga et autre auto-persuasion positive pour que nos enfants imaginent sereinement leur retour en classe? Parce qu'on est bien d'accord, devenu adulte, l'odeur du papier neuf n'a plus aucune espèce d'incidence, la rentrée c'est des dépenses, des horaires, des réveils, des inquiétudes telles que les copains, les profs, les notes, les lacunes de l'année précédente, le retour de la basane, les activités extra scolaires, le Tetris des agendas de chacun, le monde sur la route aussi, les devoirs le soir, les horaires (A-t-on seulement déjà évoqué les horaires?!). Et ce n'est que le premier jour. Zen...

À tous les enfants, profitez avant que ça se gâte. À tous les parents, bon courage. C'est reparti pour un tour.

Cet article vous a été concocté par JJSphere, magazine digital: les découvertes, les rencontres et les voyages de Josiane&Josette! (Le Matin)