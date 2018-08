©SlotMachine2018_JimmyAndresSalinaMoreno

Le Sud, le Sud. On n'a que ce mot à la bouche, tout le temps, synonyme évidemment de vacances, de plaisirs, de farniente, de soleil, du tutti quanti qui donne à la vie ce petit "je ne sais quoi" qui, il faut bien le dire, fait qu'elle vaut le détour. Et le Nord dans tout ça ? C'est un peu moche de le livrer en pâture aux sempiternels clichés désagréables du froid et de la malbouffe (Vous pouvez nous donner tous les arguments du monde, le hareng fumé ou la curry Bratwurst, ce n'est pas de la nourriture) sans autre forme de procès. Pas question de se laisser envahir par les idées préconçues, et ce bien que Josette, dès le mot "Nord" échappé de ses lèvres, sente instantanément la chair de poudre lui transir les extrémités.

Or, comme une JJ est toujours un peu prévoyante, impossible de s'aventurer en terrain inconnu sans s'être documentée un minimum. C'est ainsi que nous avons choisi notre source d'information préférée : le cinéma. Là, bouches bées, nous avons été saisies par les paysages incroyables islandais, entre verdure et lune, roches et bleus profonds. La découverte de la dernière Semaine de la Critique cannoise ne nous a pas laissées indifférentes. Woman at war, thriller nordique sur fond de fanfare ukrainienne, raconte le combat de Halla contre l'industrie de l'aluminium qui empoisonne l'air et l'horizon de sa terre natale. Ce conte de fée écologique, comme le définit son espiègle réalisateur, Benedikt Erlingsson, met en scène une héroïne ordinaire de 50 ans, cheffe de chorale reconvertie en activiste, Mulan islandaise maniant l'arc et le tai-chi, en guerre contre la barbarie industrielle. Comme Blanche-Neige, la nature est son amie et la dissimule aux yeux de ses poursuivants. Ou pas... Car la nature est changeante, cruelle parfois. Se mariera-t-elle et aura-t-elle beaucoup d'enfants ? Doit-elle faire un choix cornélien, mère ou hors-la-loi ? Et pourquoi pas les deux à la fois ? Mère des humains, mère de tous les enfants qui seront l'avenir de ces Hautes Terres d'Irlande si magistralement photographiées ? Y'en a marre de devoir faire le choix !

Êtes-vous prêts à vous en mettre plein les mirettes autant que plein le coeur avec cette fable militante et cocasse aussi drôle que touchante, aussi rythmée que poétique ? Nous vous invitions à lier l'utile à l'agréable en profitant des soirées de présentation de Kontiki, spécialiste des voyages dans le Nord, qui vous propose de découvrir ce petit bijou d'originalité cinématographique gratuitement, avec boisson et pop-corn. Et pourquoi pas, vous laisserez-vous tenter par les paysages hors norme et la population singulière de ces terres éloignées et mystérieuses pour vos prochaines vacances... (ATTENTION, DERNIER JOUR POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE)

©BenediktErlingsson

Cet article vous a été concocté par JJSphere, magazine digital: les découvertes, les rencontres et les voyages de Josiane&Josette! (Le Matin)