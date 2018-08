©AlvaroRomero

Vous ne manquerez pas de nous prendre pour des obsessionnelles. Voire d'incorrigibles victimes de nombrilisme. Tout ça parce que nous ne laissons passer aucun homonyme. Voire que nous nous appliquons à faire régner le favoritisme. C'est pas faux. Nous aimons nous acoquiner les Jo du monde, sans façon ni manière. Il y en a des tas, d'ailleurs, et ils sont, pour la plupart, la vie s'efforce toujours de glisser quelques exceptions çà et là, extrêmement sympathiques. à commencer par vos deux daftpunkettes de l'extrême, mais c'est un autre sujet. Nous avons fait la connaissance pour vous d'un souriant jeune homme, talentueux et optimiste, à la rythmique irréprochable et aux mélodies entraînantes, prénommé Jo. Les pieds à Plainpalais, la tête à Abidjan, le coeur sur scène, les mains dans son studio d'enregistrement, Mesdames, Messieurs, en direct de la JJTV, voici Jo. De Plainpalais. Jo2Plainp.

Pour lui, mais aussi pour les autres, pour les jeunes artistes qui s'essaient à l'enregistrement, Jo travaille le son. Ses rimes sont portées par des instrumentalisations aux influences métissées et posent un doigt lucide, mais tendre pourtant, sur l'humain et ses travers. Contrasté, il sort en 2017 son dernier album produit par son label Eloge Records «Entre euphorie et crise d'angoisse» qui comporte notamment un air aux accents d'Audiard qui ne nous quitte plus depuis. Une touche de vert. Grandiose.

Entre euphorie et crise d'angoisse, il ne serait bipolaire le garçon? Pas du tout! Il distille son flow avec calme et persévérance, sa blonde (Big Up au Québec!) à ses côtés, et enchaîne les collaborations épicées pour une cuisine du Nord au Sud qui en met plein les oreilles. Sans entrer dans les clichés du rappeur revendicateur et grossier, l'ami Jo donne dans le verbe épicurien engagé qui fleure la bonne humeur. Quand le hip hop est joyeux, le refrain est mélodieux. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous le retrouverons sur scène le jeudi 30 août aux Francomanias de Bulle qui démarrent aujourd’hui et où nous irons secouer nos popotins en rythme. Et toi, tu viens t'enjailler ?

Cet article vous a été concocté par JJSphere, magazine digital: les découvertes, les rencontres et les voyages de Josiane&Josette! (Le Matin)