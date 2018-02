Déjà la Jandeleur ? Pour les novices, la Jandeleur est une fête qui suit la Chandeleur, pour tous ceux qui l'ont oubliée et souhaitent un petit rattrapage... Remplissons alors nos panses de crêpes Juzette ! Ai-je rhume ? Ou le J (jus, jicrobe, jolie...) qui me monte à la tête ? À vos fouets camarades, et faites-moi flamber tout ça !

Recette de la crêpe Suzette selon Josiane

Pâte à crêpes librement inspirée de la recette de Pierre Hermé

Pour une quinzaine de crêpes, ajouter ces ingrédients dans l'ordre:

200g de farine tamisée

4 oeufs battus

3g de sel

1 gousse de vanille (les grains)

1 zeste d'orange

30g environ de Grand-Marnier

20g de beurre fondu

500g de lait entier

(sucre à l'envie)

Laisser reposer 2h à température ambiante. Cuire ensuite des crêpes bien fines à la poêle (très légèrement graissée avec du beurre)

Beurre Suzette

Mélanger

100g de beurre pommade bien battu (fouet ou robot)

50g de sucre

1 zeste d'orange

1 cuillère à soupe de jus d'orange

1 cuillère à soupe de Grand-Marnier

Badigeonner abondamment les crêpes de beurre Suzette (face "lunaire", plier en 4, puis encore dessus et dessous), les faire revenir dans une poêle, le beurre doit mousser et caraméliser. Les faire ensuite flamber au Grand-Marnier (faire chauffer l'alcool puis le verser d'un coup sur la crêpe et l'allumer).

Gourmandise, quand tu nous tiens...

Cet article vous a été concocté par le blog JJSphere: les bons plans, les rencontres et les voyages des blogueuses Josiane & Josette! (Le Matin)