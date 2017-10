Josiane a énormément de qualités. Elle est serviable, souriante, drôle, agréable, (oui, c'est Josiane à la plume aussi aujourd'hui). Mais. Parce qu'il y a toujours un mais. Elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas les bêtes. Du coup, la nature le lui rend bien: les plantes ne l'aiment pas! En pot, en vase, en terre, dès que Josiane arrête son regard sur une feuille, elle fane, sèche, tombe, meurt. Vilaine Josiane! Et pourtant elle aimerait vraiment avoir un joli coin de verdure dans son salon. Alors Josette cherche, parce que Josette aime Josiane, et quand Josette cherche, Josette trouve. Les magiciens de la plante qui ne meurt pas: Nature & Co.

Sous la pluie battante et agressive, nous nous rendons (Josiane est fébrile) au bas des gratte-ciels genevois, les immeubles de la Vendée. Leur entrée est secrète, avec un code, planquée en bas d'escaliers discrets. Ce n'est pas toujours simple de faire la connaissance de Greenman et de sa Wonderwoman... Nous entrons dans leur minuscule repère, une pièce, une kitchenette et des plantes partout. Et puis une immense terrasse (enfin, immense, de la même taille que le reste de l'appartement) avec vue sur le Salève où le couple masqué (ou presque) cultive fleurs et plantes et entrepose un monceau de terreau.

Ludivine et Denis se sont rencontrés à l'école de police, elle après des études d'horticulture, lui après les arts appliqués. Un début de carrière dans la sécurité citoyenne et puis l'envie de réaliser leur rêve. Ils lient leurs compétences et lancent leur petite entreprise. Leur but est d'offrir la possibilité à toutes les Josiane de ce monde de décorer leur intérieur de verdure, de leur apporter un peu de nature à domicile et également de faire du service après-vente. Ils dispensent ainsi leurs bons conseils, chez eux ou chez leurs clients, en séances privées ou en workshops collectifs.

Ce qu'il ne faut surtout oublier de dire, c'est que ce couple est pionnier en Suisse romande d'une tendance qui fait déjà fureur dans tous les coins du monde qui excellent en matière de décoration d'intérieur. Nulle boutique branchée de Paris, Londres ou New-York ne saurait remplir ses étagères sans avoir quelques plantes grasses sous verre. Posé, suspendu, minuscule ou géant, le terrarium fait un tabac!

Avec beaucoup de goût, en assemblant des plantes de mêmes provenances climatiques, Ludivine et Denis créent en série des univers presqu'autosuffisants de tailles variables. Ils répondent également aux demandes particulières et peuvent imaginer des pièces uniques. Vous ne savez pas quoi faire de la vieille amphore de Mamie Jeanne? À condition que le verre soit transparent, vous pouvez le faire transformer en terrarium par ce joli couple passionné et même choisir vos plantes préférées. Du Fittonia ma bonne Dame?

Résultat, Josiane est ravie ! Elle a rempli son coffre de vases ouverts et fermés. Dès demain, chez JJ, c'est pas soirée disco mais c'est jungle tropicale et forêt amazonienne! Sean et Jack feront respectivement le tigre et le lamantin.

Cet article vous a été concocté par le blog JJSphere: les bons plans, les rencontres et les voyages des blogueuses Josiane & Josette! (Le Matin)