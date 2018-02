C’est la saison du cinéma. Nous entendons de plus en plus parler de nos potes César et Oscar, des gars sympas bien qu’intransigeants qui sacrent ou saquent tous les ans, le même week-end. Peut-être sommes-nous en ébullition parce que nous avons des accointances particulières avec le septième art et que, à vous, ça vous passe par-dessus le ciboulot sans même un regard en arrière. Peut-être. Mais si vous nous lisez, c’est qu’éventuellement vous êtes intéressés par notre palmarès… Nous déclarons alors, la première cérémonie des JJ ouverte !

Sans avoir la prétention d’estimer que notre avis est le bon, sans oser avancer que vous devriez suivre nos recommandations, nous ne pouvons que vous exhorter à filer dans les salles obscures ou, si enfants, humeur, finances, programmation trop restreinte obligent, à vous offrir dès que possible sur vos écrans personnels les films suivants. Trois français, trois internationaux, pas de jaloux. Oui, nous exhortons. Gentiment. Et le JJ « goes to »…

Three Billboards ouside Ebbing Missouri

Notre coup de cœur. Dure, âpre, cette fresque de l’Amérique profonde remue les tripes. Après le viol et le meurtre d’une jeune fille, l’enquête n’a toujours pas donné l’ombre d’un indice ou d’un suspect. Mildred Hayes, la mère de la victime, va passer un message XXL à la police espérant ainsi faire bouger les choses. Elle va se mettre à dos toute la communauté, ou presque, et va devoir se raccrocher de toutes ses forces à l’amour qui la lie à sa fille pour continuer malgré tout.

Malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les bassesses de cette population culturellement limitée, malgré l’affection et le respect qu’elle porte au shérif de son patelin. Brut, parsemé d’humour noir, aux dialogues acérés et tenu par des acteurs absolument incroyables d’authenticité, c’est incontestablement notre grand prix.

The Shape of Water

Enfin. Enfin une histoire d’amour sincère, pure, innocente, sans préjugés, prises de tête, craintes injustifiées, stratagèmes ridicules (On sait finalement combien de jour on doit se retenir après un premier rendez-vous pour lancer un coup de fil ? Et un SMS ?), ni enquête préliminaire (T’as épluché son Facebook, son Instagram, son Twitter ?). Petit saut dans le passé et surtout dans l’esprit de Guillermo del Toro, réalisateur mexicain à l’imagination débordante qui a déjà été primé pour ce film lors des derniers Golden Globes.

Fable aquatique, dans un décor qui pourrait rappeler Jeunet et Caro, conte romantico-sauvage qui dépeint une muette, ni trop belle, ni trop laide, à la routine millimétrée, et qui rencontre un être marin, monstre ou dieu, emprisonné pour être étudié alors que la guerre froide bat son plein. On chavire littéralement pour suivre Sally Hawkins dans son pas de danse. Mention spéciale à Michael Shannon qui n’a pas son pareil pour incarner les salauds de la pire espèce, et qu’on a jouissance à haïr.

The Greatest Showman

La fresque musicale, haute en couleurs et en cascades de ce début d’année pour faire vibrer d’émotion toute la famille. L’histoire de PT Barnum, un homme pauvre et simple qui se donne les moyens de ses ambitions pour faire rêver l’amour de sa vie et ses deux enfants.

Il va se lancer dans la folle aventure du pour réaliser le plus grand spectacle du monde, au risque de se perdre. Récit de la naissance du Barnum & Bailey Circus, encore sous chapiteau jusqu’en 2017 : du grand spectacle, des personnages bigarrés et magnifiquement monstrueux, des chansons qui ne vous quittent pas, des feux d’artifice et Hugh Jackman. Il n’en faut pas plus (c’est déjà presque trop !).

Patients

Notre petit chouchou, en lice aux César pour le meilleur film, le premier film, le meilleur espoir masculin et la meilleure adaptation, nous ne pouvons que croiser les doigts même si la concurrence est rude. Nous avions adoré la prestation de Pablo Pauly et la réalisation toute en finesse de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Pour vous donner envie de voir ce film, vous pouvez revoir notre interview et relire notre article ICI. Un film au sujet souvent boudé, difficilement abordé, traité avec humour, finesse et poésie.

120 battements par minute

Un choc. L’air de rien, tout en suivant les réunions hebdomadaires, les RH, de l’association militante et activiste Act Up Paris, nous replongeons au début des années 90, quand l’épidémie du SIDA battait son plein. L’air de rien, nous partageons la vie de ce groupe de jeunes gens dont la vie est devenue conditionnelle, suspendue au fil d’un traitement encore inefficace, dont les plus belles années sont radicalement compromises.

L’air de rien, les images se succèdent et laissent un poids sur la poitrine, une boule dans le ventre, comme un remerciement à ceux qui sont ou auraient pu être nos grands frères. L’air de rien, Sean meurt. Un film admirablement réalisé et joué qu’il serait utile de montrer à tout jeune adolescent qui s’apprête à démarrer sa vie amoureuse et sexuelle. N’oublions pas que la maladie est en recrudescence et que la confiance aveugle est malheureusement parfois synonyme d’irresponsabilité.

Le sens de la fête

On pourrait nous croire consensuelles à force mais il faut avouer que ce film est génial. Vous avez forcément déjà, de près ou de loin, participé à l’organisation d’un événement. D’un mariage qui plus est. Alors imaginez Jean-Pierre Bacri, sa mauvaise humeur et sa gouaille marmonnée légendaire, Jean-Paul Rouve en photographe raté, has been, vantard aux odeurs d’encens et Gilles Lellouche en animateur lourdingue, beauf à la très haute estime de lui-même et PAF !

Voici le nouveau très bon film, drôle, épicé, rythmé, du duo Nakache-Tolédano après leur succès populaire et incontestable avec Intouchables. Chapeau bas Messieurs et vive la mariée !

Nous allons de ce pas nous lancer dans des incantations pour qu’il ne fasse pas trop beau ces prochains jours, que vous ne soyez pas tentés d’aller vous aérer ou, pire, de faire du ski ! Nous ne dirons qu’un mot : cinéma.

