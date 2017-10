Esprits juvéniles et mal tournés qui entendent encore à la moindre évocation de ce titre le murmure plein d'émoi d'une première fois. Non. Rien à voir. Bien que le saut dans l'inconnu et l'adrénaline de l'expérience à tenter soit tout à fait le but recherché et les fourmillements à ressentir. Un trio de choc a installé un container juste derrière la gare et espère inspirer et mélanger de multiples personnes (vade retro esprits mal tournés!), de tous âges, de toutes formations, de toutes confessions, pour inventer et créer. C'est un FabLab, et ils l'ont fait. Alors? On l'fait?

Mais diable, qu'est-ce qu'un FabLab au juste? Contraction de fabrication et laboratoire, le FabLab est un espace de rencontres et d'échanges où la science est à tous et où rien n'est impossible. Cet outil de démocratisation participe à la lutte contre l'obsolescence programmée et l'aspect lucratif de l'ingénierie. En d'autres termes, vous pouvez ici imaginer et (tenter de) créer les objets les plus fous. Sous les encouragements fournis de Sébastien, Cristina et Mathieu, apprendre et confectionner devient un jeu d'enfant. En avant pour des bricolages 2.0!

Les premiers utilisateurs de cet espace sont évidemment les trois co-fondateurs qui dénichent dessins et plans sur le Net et ensuite impriment, découpent, construisent. Les machines ici présentes sont à la portée de tout un chacun, moyennant une petite formation. Pas de brevet, pas de boîte en verre, il est possible d'observer le travail de l'imprimante 3D sous toutes les coutures et même de la reproduire. Invention de Sébastien Mischler, ladite machine s'est presqu'auto-imprimée et nécessite uniquement quelques petits jours pour être reproduite. Et ensuite? Tout est envisageable, tout est réalisable, à condition d'être extrudé, tous les matériaux peuvent être projetés en 3D: plastique à base d'amidon de maïs, filaments de bois, papier mâché, métal, béton, chocolat, les possibilités sont infinies.

Le savoir est à tout le monde, c'est l'accompagnement qui fait l'objet d'une monétisation. Moyennant une adhésion à l'association, le FabLab vous ouvre ses portes. Propre, bien rangé et surtout habité de cerveaux enthousiastes et prêts à tout partager, femmes, hommes, petits et grands êtes les bienvenus dans le container. En lien avec toute la communauté des FabLabs de par le monde, il est aussi possible de participer à des projets de plus grande envergure, comme la construction de prothèses de main pour les enfants de pays défavorisés. Le mode d'emploi? Tu surfes, t'imprimes et t'envoies. Incroyable!

La satisfaction se trouve souvent plus dans le trajet que dans le résultat... On l'fait propose donc de se dresser contre la morosité et d'offrir des bulles de bonheur. La combinaison gagnante de la tradition ancestrale du bricolage et de l'innovation permet de révéler des potentiels cachés, perdus, oubliés, à naître. De se faire plaisir en somme.

Et attention, dernière annonce, c'est la der des ders pour soutenir le FabLab via sa campagne de crowdfunding... vous avez jusqu'à demain, pas plus. Alors on l'fait!

