C’est «Cortisone», son Doudou qui le suit partout, qui lui a donné la force de revenir encore une fois. A tous les coups, il l’a aidé. Justin Murisier s’apprête à remonter une nouvelle fois la pente après une troisième opération à son genou droit (les ligaments croisés, forcément) l’hiver dernier. Le Valaisan, No 7 mondial en géant, s’élancera ce dimanche matin avec beaucoup d’envie et d’excitation. Le Bagnard de 27 ans, qui a sué comme un forçat pour retrouver ses sensations et le niveau qui était le sien avant son coup d’arrêt, est conscient toutefois qu’il lui faudra encore du temps avant de jouer le podium, comme c’était encore le cas ici même, à Sölden, en 2017 lorsqu’il était troisième de la première manche avant de terminer septième...

Justin Murisier, que est votre état d'esprit avant ce nouveau départ?

Il est clair que cela fait du bien d’être de retour. Un an et demi sans une course, c’est long. En plus, Sölden m’a toujours plu avec de bons résultats. Je me réjouis.

Y a t-il un peu d’appréhension, de nervosité?

C’est un sentiment un peu bizarre. D’un côté j’ai envie de faire bien ici et de l’autre je n’ai pas de pression de mes sponsors. Personne ne s’attend à ce que je joue le podium. Je sais juste qu’au final, je vais skier pour moi et pour les gens qui m’ont aidé. Je ne dois rien à personne.

Etant encore No 7 mondial, vous allez vous élancer avec un bon dossard (le 10) sur une neige qui risque d’être compliquée à skier...

On verra tout ça à la reconnaissance. Je ne veux pas me faire une idée maintenant, cela ne sert à rien. Peu importe comment est la neige, si elle est compacte ou pas. Comme je vais m’élancer avec un bon numéro, il n’y aura pas trop de trou, ça me convient bien.

Etes-vous revenu au maximum de vos possibilités ou y a-t-il encore du travail avant de retrouver votre niveau?

Il ne faut pas croire que je vais arriver et tout casser! Après un an et demi sans ski, de refaire une course va me paraître bizarre. Je n’ai pas eu un été facile. J’ai passablement de douleurs sur mes skis. Du coup, je n’étais jamais très rapide à l’entraînement. Je l’avoue, je ne suis pas à 100%. Mais comme je l’ai dit, la compétition c’est une autre chose. J’espère que je vais pouvoir reconstruire de la confiance sur cette piste que j’affectionne et repartir d’ici pour la tournée américaine avec le sourire. Même si Sölden est toujours trop tôt au niveau de la préparation pour tout le monde, je suis content d’effectuer mon retour ici et maintenant. Après, si cela se passe mal, il faudra essayer de se battre pour revenir plus fort en décembre.

On dit souvent que les sensations en géant mettent plus du temps à revenir que dans une autre discipline. Est-ce aussi le cas pour vous, le pur géantiste?

C’est difficile à dire, parce que je suis avant tout un géantiste, justement. Ce serait plus compliqué pour moi en descente ou en super-G, que je n’ai plus disputés depuis deux ans. Après, il est vrai que le géant est la discipline la plus pointue au niveau du timing. Pour l’instant je ne l'ai pas encore et on verra si cela se ressent sur le chrono. Cela dit, les aptitudes sont bonnes. Je pense qu’une fois que j’aurais réussi à tout mettre en place, je pourrais revenir au top.

Si on analyse plus globalement votre saison, vous êtes-vous fixé un objectif. Si oui, lequel?

Il est toujours difficile de se fixer des buts en avance, comme ça. Cela dépendra de beaucoup de choses. Il suffirait que je ne trouve pas la forme en décembre. Avec trois géants au calendrier, tes objectifs tu peux alors les oublier. Je préfère lâcher le classique «course après course». Mon premier objectif c’est donc Sölden et après on verra où je me situe, d’où je dois repartir. Peut-être qu’il faudra retravailler, qu’il y aura du matériel à tester ou qu’il s’agira de reposer mes genoux. Maintenant, si tout se passe bien, je serai heureux de revenir dans le top 15 et d’y rester pour avoir de bons dossards pour la saison prochaine et les Mondiaux. Mais, entre ce que je veux et ce qui va arriver, on verra...

Il y a deux ans vous étiez un peu seul en géant dans la mesure où Loïc Meillard n’avait pas le niveau d’aujourd’hui. Là, vous revenez dans une équipe plus compétitive. Cela vous met-il de la pression à l’entraînement ou cette grosse concurrence peut-elle vous aider?

Dans les deux sens c’était difficile. Avant j’étais toujours tout seul avec un coach pour moi, mais je n’avais aucun point de comparaison. Du coup, je ne me mettais jamais de pression. Et là, d’être souvent derrière, de prendre une seconde ou plus par manche à l’entraînement, tu commences à gamberger, à te poser des questions sur ton matériel. Tu te demandes si tu vas te remettre à skier vite un jour. C’est cool d’avoir des jeunes qui sont devant mais pour l’instant cela fait plutôt l’effet inverse. Après, si cet hiver je me rapproche de leurs temps à l’entraînement et que je fais, comme eux, de bonnes courses, cela pourra me redonner confiance. Mais pour l’instant ce n’est pas encore le cas et c’est plutôt difficile à vivre.

Vous parliez de douleurs cet été à vos deux genoux. Sont-elles encore présentes aujourd’hui?

Oui, j’ai eu en plus une contusion osseuse après deux jours de ski. Et comme j’avais des douleurs j’ai compensé sur l’autre genou et cela a enflammé le tendon rotulien de l’autre. Pour l’instant, je ne peux pas dire que je sois dans une forme optimale et que j’arrive à Sölden pour gagner. Alors oui, j’ai toujours des petites douleurs mais si je vais au départ d’une Coupe du monde c’est pour me battre avec les autres. S’il n’y a pas de résultat derrière, je dois l’accepter et ne pas me plaindre.

Olivier Siegrist, le chirurgien qui vous a opéré, a-t-il vu vos genoux?

Il y a eu des contrôles mais si tu fais du ski il ne faut pas croire que tu auras des genoux tout neufs. Alors bien sûr, il serait mieux de ne pas avoir de douleurs mais il faut faire avec et les gérer. Il s’agit surtout d’éviter que cela s’enflamme trop pour arrêter deux à trois semaines après.

Malgré vos douleurs, allez-vous également disputer le combiné ?

Oui, je vais en principe m’aligner sur les trois combinés car cela ne dérange pas mon programme. Bormio c’est après Alta Badia, cela signifie qu j’ai encore un peu de temps avant Adelboden. Et Wengen il y a un bon moment avant Garmisch. Je me souviens que l’année où j’étais revenu après mes deux ans de blessure j’avais fait une super saison en combiné qui m’avait mis en confiance pour la suite.

Propos recueillis par Christian Maillard

Vidéo: Sylvain Bolt