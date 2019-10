Mais qu’est-ce qui leur est passé par la tête? Sur les réseaux sociaux, la marque belge Bicky Burger a publié une publicité sur laquelle on voit un homme cogner violemment une femme car elle lui a apporté «un faux Bicky»…

S’en est évidemment suivi un déluge de réactions outrées. «Lamentable», «scandaleux», «ignoble», pouvait-on lire. «Super, la promotion qui fait de la pub pour les violences conjugales», a ironisé un internaute. «Dans quel monde est-ce qu’une personne qui fracture la mâchoire d’une autre personne doit me donner envie de croquer dans votre paquet de gras?», s’est interrogé un autre. Et on vous épargne les flots d’insultes.

38 femmes tuées

Le monde politique s’en est également mêlé, à l’image de la vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard. «En Belgique en 2017, 38 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. En 2016, on a enregistré 18 000 plaintes pour violences conjugales en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un sujet grave qu’il est totalement irresponsable de banaliser», a-t-elle communiqué...

Face à ce déferlement, la firme s’est d’abord défendue mardi en fin de journée de manière assez surréaliste, comme l’a relaté «Le Soir». «Nous ne voulons absolument pas promouvoir la violence contre les femmes et nous désapprouvons fermement toute forme de violence. L’approche et le principe du post est que la vente de faux Bicky’s ne se fait pas non plus! Restez réaliste, gardez la paix et ne battez personne! On veut la paix dans le monde et le vrai bicky est au pouvoir!»

Appels au boycott

Puis ce texte comme la publicité ont été dépubliés: plus rien n’était visible ce mercredi matin.

Certains ont suspecté l’entreprise d’avoir sciemment voulu faire parler d’elle avec cette campagne. Si c’est le cas elle va peut-être s’en mordre les doigts. En Belgique, des anonymes comme des élus ont affiché leur ferme intention de ne plus jamais ingérer un seul de ses produits.

La publication originale, sur Facebook.

R.M.