Sur bon nombre de photos des astronautes d'Apollo 11 sur la Lune, ce n'est pas le premier homme qui y a posé le pied, soit Neil Armstrong, que l'on voit, mais Buzz Aldrin. Difficile de le savoir puisqu'on ne voit pas le visage derrière la visière. Vraiment?

En observant plus attentivement l'image célèbre sur laquelle Buzz Aldrin est devant le drapeau américain, Andy Saunders, un photographe amateur de 45 ans, a remarqué un détail que sans doute bien peu avant lui avaient noté. On distingue en effet le visage de l'astronaute sous son casque. Une fois qu'on le sait, on ne voit plus que cela, mais encore fallait-il le repérer.

On peine quand même à voir clairement les détails. C'est pour cela que ce Britannique a alors utilisé un logiciel photo pour, pixel par pixel, faire apparaître beaucoup plus distinctement Aldrin. Et on le découvre tournant la tête vers Armstrong qui prend la photo et lui sourit.

On voit désormais très nettement le visage d'Aldrin. NASA/Andy Saunders

«J'ai modifié le contraste pour rendre ce qui est clair plus lumineux et ce qui est foncé plus sombre, explique celui qui a fait cette découverte à l'Express.uk. J'ai commencé à distinguer le micro sur son visage, puis ses yeux. Je n'ai absolument rien ajouté ou enlevé, tout était là sur la photo. J'ai juste passé des heures à le révéler.»

Avant et après les retouches. NASA/Andy Saunders

Michel Pralong