L'un s'est fait bêtement expulser au bout d'une demi-heure, l'autre a commis une énorme bourde permettant à l'adversaire d'égaliser, mais ces deux faits de jeu impliquant Serge Aurier et Hugo Lloris sont finalement à classer au rang de péripéties grâce au succès des Spurs 2 à 1 contre Southampton.

Tottenham peut encore remercier Harry Kane qui a redonné l'avantage aux siens juste avant la pause en étant à la conclusion d'un beau mouvement impliquant Christian Eriksen et Son Heung-Min (2-1, 43e).

Mais, en manque de confiance actuellement, les Spurs semblaient avoir perdu le contrôle du match en voyant Aurier prendre un deuxième carton jaune qui le renvoyait prématurément à la douche (31e) et par un but-gag offert par Lloris d'un geste technique raté devant Danny Ings à trois mètres de ses buts (1-1 39e).

