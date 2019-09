Les faits remontent à janvier dernier, mais le fautif, un médecin retraité de 70 ans, comparaissait ce 3 septembre devant le tribunal de Lorient (France), relate «Ouest-France». Ce 21 janvier, à 11 heures du matin (!), ce praticien parisien venu prendre sa retraite à Plœmeur, en Bretagne, emboutit un abribus au volant de sa toute nouvelle voiture hybride. Heureusement, personne n'attend le transport public à ce moment-là. Le médecin est indemne mais, pour se remettre sans doute de son émotion, il reprend une petite rasade de la bouteille de rhum qu'il tenait entre ses cuisses en conduisant... et s'endort.

Les policiers qui le retrouvent le font souffler, évidemment. Et lui découvrent une alcoolémie de... 6,4 pour mille. Ce qui a dû les stupéfier, tout comme le président du tribunal mardi: «Vous battez tous les records de cette juridiction!», s'est-il exclamé lors de l'audience durant laquelle il a été rappelé qu'un taux de 4 à 5 grammes d'alcool dans le sang est déjà potentiellement mortel. «On n’est pas en état de marcher et même de ramper, a précisé le procureur. Vous ou moi, monsieur le président, on n’y survivrait pas.»

Il se sentait bien

Ce qui a persuadé le juge que l'homme ne devait pas être un buveur occasionnel, mais avait un sacré entraînement. Le prévenu l'a toutefois nié, expliquant que, s'il avait perdu le contrôle de son véhicule neuf, c'est parce qu'il n'était pas encore habitué à sa boîte automatique. Quand le président a souligné que lui, médecin, devait savoir mieux que quiconque qu'il n'était pas en état de conduire, l'accusé a rétorqué qu'il s'était senti assez bien pour faire les 3 km jusque chez lui.

Mais le médecin est bien un récidiviste, puisqu'il a déjà été condamné pour alcool au volant. Ce qui a pesé dans la balance, puisqu'il a écopé de 8 mois de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Il ne pourra pas repasser son permis avant 18 mois et ne pourra conduire alors qu'une voiture équipée d'un système antidémarrage par éthylotest. Le condamné s'est montré surtout inquiet, selon «Ouest-France», de se voir ainsi privé de conduite, lui qui habite loin de Plœmeur. Le président lui a rétorqué qu'avec sa confortable retraite, il n'avait qu'à se payer le taxi.

Loin des records

Si ce taux de 6,4 grammes est peut-être le record de la juridiction, ce n'est pas celui de France. C'est un Avignonais de 40 ans qui le détient depuis 2013. Il avait été retrouvé gisant dans la rue après une agression avec 11 grammes dans le sang. Pour un automobiliste, c'est 10 pour mille, mesuré chez un homme de 37 ans en 2005. Le record du monde d'alcool au volant est détenu par un voleur de moutons arrêté dans sa camionnette en Afrique du Sud avec... 16 grammes dans le sang. Chez les femmes, c'est une conductrice de l'Oregon qui a été retrouvée dans un coma éthylique avec 7,2 pour mille.

Et en Suisse?

Chez nous, il semble que le record d'alcoolémie au volant date de 2012. Un Neuchâtelois avait été retrouvé avec sa voiture dans un champ et un taux qui se situait entre 5,45 et 6,45 pour mille, selon les articles de l'époque. Mais l'histoire avait fait d'autant plus de bruit que, suite à un cafouillage, l'homme avait continué à conduire quelques temps, racontait «Le Matin».