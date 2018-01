Une étude réalisée en France en 2014 – et que l’on peut facilement appliquer à la Suisse – montre qu’un jeune sur trois vit encore chez ses parents trois ans après la fin de ses études.

Une autre étude, australienne celle-ci, vient nous éclairer sur les raisons de ce phénomène. Pour les chercheurs, on est adulte à l'âge de 25 ans! Selon eux, on n'est plus adolescent de 14 à 18 ans, mais bien de 10 à 24 ans.

D'abord, la puberté arrive plus précocement. En 150 ans, l'âge moyen des premières règles chez les filles a reculé de quatre ans. À l'autre bout, le premier job, le mariage et le premier enfant arrivent de plus en plus tardivement. Ces arguments, puis les autres, sont à lire dans «Le Matin du Soir».

