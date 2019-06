Les femmes, fans de rencontres coquines

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Cette semaine, trois utilisatrices de TheCasualLounge (première plateforme de rencontres purement sexuelles en Suisse) racontent leur expérience. Comment ont-elles découvert les rencontres coquines? Pourquoi apprécient-elles le concept?

Pour A. (27 ans), la découverte du «casual dating» tient surtout au hasard: «Je me suis inscrite sur la plateforme après avoir fait un pari avec ma meilleure amie. Elle affirmait que je n’oserais jamais rencontrer un homme pour un plan cul et j’ai créé un compte sur TheCasualLounge pour lui montrer que j’en étais parfaitement capable! Le soir même, j’avais pris rendez-vous avec un homme à deux pas de chez moi. J’ai non seulement gagné un pari, mais aussi commencé à redécouvrir ma sexualité de fond en comble. Jusque-là, je n’avais eu que des relations «sérieuses» qui n’avaient pas été particulièrement épanouissantes sur le plan sexuel.»

Parfois, rejoindre un site de rencontres coquines relève plutôt d’un choix mûrement réfléchi, comme le raconte I. (24 ans): «Je me suis inscrite sur TheCasualLounge parce que j’en avais marre de toutes les difficultés existentielles qu’implique une relation sur le long terme. En fait, je ne voulais plus m’encombrer de toutes ces choses qui rendent la vie en couple si lourde, et vivre le sexe à fond, tout simplement. Il faut savoir que les tabous tombent beaucoup plus vite quand vous faites l’amour avec un parfait inconnu, parce que la question du jugement est évacuée. Par exemple, j’ai essayé toutes sortes de tenues sexy que je n’aurais jamais osé porter en couple.»

Pour beaucoup, comme L. (37 ans), les rencontres coquines sont d’abord l’occasion de poursuivre une carrière en solo tout en vivant une vie sexuelle active: «Je travaille beaucoup et j’adore ce que je fais. Pour l’instant en tout cas, il est hors de question que je renonce à ça pour fonder une famille! De toute manière, je vis très bien mon célibat. Je me suis vite rendu compte que l’engagement, en amour, ce n’était pas pour moi. Je rencontre des hommes de façon ponctuelle, en fonction de mes envies. Il y a des gens qui s’offrent une séance de cinéma ou une journée à la montagne pour décompresser… Moi, je m’offre un amant d’un soir!»

Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur TheCasualLounge.ch.