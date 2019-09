Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a rendu hommage jeudi à Jacques Chirac qui «fait désormais partie de l'Histoire de France», après le décès de l'ancien président de la République à l'âge de 86 ans.

«Jacques Chirac fait désormais partie de l'Histoire de France. Une France à son image: fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine», a déclaré Richard Ferrand dans un communiqué.

François Pinault fait part à son tour de son «infinie tristesse».

La maire de Paris Anne Hidalgo a salué un «homme d'Etat hors normes» après l'annonce du décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac, assurant que «Paris est en deuil», dans un message transmis à l'AFP. «Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants», a ajouté l'édile socialiste qui lui a succédé près de 20 ans plus tard au fauteuil de maire de Paris. «Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne», a précisé Anne Hidalgo.

Un ami de 30 ans

Edouard Balladur a appris «avec émotion» le décès de son ancien rival politique Jacques Chirac «après tant d'années de souffrance», a annoncé jeudi son entourage à l'AFP. L'ancien Premier ministre (1993-1995), gaulliste comme Jacques Chirac, avait été son rival malheureux à la présidentielle de 1995, après avoir été longtemps proche de lui au sein du RPR.

L'ancien président socialiste François Hollande a salué jeudi en Jacques Chirac un «combattant», un «humaniste» et un «homme de culture» qui «avait su établir un lien personnel avec les Français». «Jacques Chirac avait su établir un lien personnel avec les Français», écrit M. Hollande dans un communiqué d'hommage à son prédécesseur, ajoutant: «Il aimait les gens, qui lui rendaient en affection ce qu'il leur avait offert en sympathie». Jacques Chirac était un «combattant», qui «pouvait être tranchant», selon François Hollande, qui dit avoir été «témoin, dans la relation» qu'il avait «pu établir avec lui ces dernières années sur (leurs) terres corréziennes», de sa «sollicitude».

Hommage des adversaires

Jacques Chirac «aimait la France mieux que d'autres depuis» et les Français peuvent lui en être «reconnaissants», a réagi Jean-Luc Mélenchon jeudi après l'annonce du décès de l'ancien président. «Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis. Et pour cette part là, nous lui sommes reconnaissants», a tweeté le chef de file de La France insoumise.

L'Histoire de France tourne une page. Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis. Et pour cette part là, nous lui sommes reconnaissants.#Chirac — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 26, 2019

François Bayrou, président du MoDem et ancien ministre de Jacques Chirac, a salué jeudi l'«attachement à l'unité des Français et aux valeurs républicaines» de l'ancien chef de l'Etat mort jeudi, en indiquant qu'il lui en était «reconnaissant». «Il a été pour la société française, comme président de la République, un repère. Au fond, il a toujours refusé les affrontements trop violents. Il attachait une grande importance à ne rien faire d'irréversible entre les Français», a ajouté M. Bayrou à l'AFP.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a salué jeudi la mémoire de Jacques Chirac, «capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak», «l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français». «Bien qu'ayant été un adversaire politique du Front national pendant des décennies, nous nous souviendrons de son refus de participer à la seconde guerre d'Irak en 2003, qui fut l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français», a déclaré Mme Le Pen dans un communiqué.

Bruxelles pleure aussi

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est «touché et dévasté» par la mort de l'ancien président français Jacques Chirac, «un grand homme d'Etat» et «un grand ami», a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission. «Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil», a-t-elle dit, en précisant qu'une «déclaration plus longue» serait publiée ultérieurement. (AFP/nxp)