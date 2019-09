Les placements durables génèrent un double bénéfice

Les consommateurs d’aujourd’hui s’informent en détail sur un produit avant de l’acheter: ils sont devenus plus critiques et attachent davantage d’importance à ce qui est sain et durable. Il en va de même pour les placements: actuellement, les investisseurs ne s’intéressent plus seulement au rendement. Ils veulent également savoir ce qu’il en est de la responsabilité sociale des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Rendements au moins aussi élevés qu’avec des placements classiques

Au début, nombreux étaient les investisseurs à penser que la sélection ciblée d’entreprises responsables ne pouvait rimer avec rendement. Ces dernières années, cette hypothèse a toutefois été réfutée par diverses études: l’investissement dans une entreprise gérée de manière durable génère au moins le même rendement qu’un investissement classique qui ne tient pas compte de critères de durabilité. Contrairement aux placements classiques, seules sont prises en compte les entreprises qui remplissent des normes minimales dans les trois domaines ESG, à savoir l’environnement (E pour «Environmental»), les aspects sociaux (S pour «Social») et la gouvernance d’entreprise (G pour «Governance»). Les procédures de sélection concrètes varient cependant d’un fournisseur à l’autre. La Banque Migros a opté pour une collaboration avec MSCI ESG Research afin de garantir une analyse de durabilité approfondie. Cette entreprise est l’un des leaders mondiaux en matière d’analyses de durabilité et, grâce à son expertise de longue date, elle soutient l’approche Best-in-class de la Banque Migros. En d’autres termes, la Banque Migros n’autorise que les investissements dans les entreprises les plus durables de chaque secteur.

La Banque Migros propose l’une des offres durables les plus complètes de Suisse

Avec ses huit Migros Bank Fonds durables, la Banque Migros propose l’une des offres les plus larges et les plus complètes de Suisse en matière de durabilité. Elle propose un fonds stratégique à investissement durable pour chacune de ses cinq stratégies de placement. S’y ajoutent trois fonds de prévoyance qui permettent de placer durablement les avoirs 3a et les avoirs de libre passage également. La Banque Migros propose ainsi des fonds qui répondent à tous les besoins de placement. Aujourd’hui, il n’est plus intéressant de détenir de l’argent sur un compte d’épargne, car les intérêts sont bas. Quiconque souhaite réaliser un rendement supérieur à moyen et long termes peut investir dans des fonds à titre d’alternative. Avec la Banque Migros, cela en vaut doublement la peine. En effet, les investisseurs bénéficient, d’une part, de la compétence de gestionnaires de fonds expérimentés, qui gèrent le patrimoine investi de manière rentable, le contrôlent et le convertissent le cas échéant. D’autre part, ils profitent de conditions attrayantes.