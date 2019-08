Les rencontres coquines expliquées en 2 minutes

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

Les rencontres coquines, c’est nouveau? Pas tout à fait. On peut supposer qu’elles existent depuis la nuit des temps… Mais elles ont pris un essor sans précédent avec l’arrivée d’Internet: les portails de rencontres passagères comme TheCasualLounge, leader en Suisse, permettent en effet à n’importe qui de trouver des partenaires sexuels gratuitement et en quelques clics. Les rencontres coquines, comment ça marche?

Le concept est loin d’être sorcier. Une fois inscrit sur une plateforme de rencontres entre adultes, et après avoir indiqué quelques renseignements sur vos goûts et vos préférences de manière à trouver plus facilement un partenaire, il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec des personnes intéressées! Les statistiques sont impressionnantes: sur TheCasualLounge, 86% des nouveaux inscrits décrochent un rendez-vous dans les 90 minutes qui suivent la création de leur compte. Allez-y, on lance le chrono!

Les rencontres coquines, c’est quoi au juste? Des entrevues purement sexuelles. Un point c’est tout. Pas de promenades romantiques en forêt. Pas de blabla. Pas de prise de tête. Pas de jugement. Et surtout: pas d’engagement. Inutile de vous dire que si vous cherchez votre âme sœur, mieux vaut passer votre chemin…

Les rencontres coquines, c’est pour qui? Pour tout le monde! A condition d’être majeur, bien sûr! Contrairement à des préjugés répandus, les adeptes du casual dating viennent de tous les horizons et sont de toutes les générations. Les rencontres intergénérationnelles ne sont d’ailleurs pas rares (oui, oui, chères cougars, c’est bien à vous que nous faisons référence!). En 2019, faire l’amour avec un inconnu ne semble plus faire peur à personne.

Les rencontres coquines, c’est vulgaire? Ça, c’est à vous de vous faire une idée. Mais les nombreux témoignages de «casual daters» semblent indiquer qu’il s’agit avant tout de s’épanouir sexuellement, hors des sentiers battus, de faire des découvertes en misant tout sur le plaisir. Ici encore, TheCasualLounge fait référence, puisqu’un comportement irréprochable est exigé pour pouvoir créer un compte. Du sexe gratuit à volonté avec de jolies inconnues, d’accord. Mais à condition d’être un gentleman!

