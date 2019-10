Après le dernier Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton a surpris ses 13,2 millions d’abonnés sur Instagram avec un post assez sombre: «Les aller-retour pour Ibiza et les soirées mondaines, c’est terminé», y disait-il. «L’extinction de notre espèce est inéluctable puisque nous utilisons plus de ressources que notre planète ne nous offre. J’ai mis 32 ans à m’en apercevoir.»

Il a ensuite effacé ces propos, mais ils ne sont pas passés inaperçus. Depuis quelques temps, il était d’ailleurs l’objet de nombreuses moqueries: devenu vegan au début 2018, il utilisait un jet privé pour courir la planète entre chaque Grand Prix, quitte à faire un aller-retour Miami-Nice rien que pour aller chercher ses bouledogues restés à son domicile de Monaco.

Depuis, il a vendu son jet (mais continue d’en louer, ce qui ne réduit pas son empreinte carbone!) et il ouvre un restaurant vegan à Londres.

Dans le paddock de Mexico, le Britannique s’est expliqué sur son état d’esprit actuel. «J’ai écrit ce post à un moment où j’étais un peu déprimé», a-t-il commenté. «Vous savez, on a tous des hauts et des bas, même des gens comme moi, qui sont suivis par des millions de personnes. J’avais regardé une émission sur l’état de la planète, j’ai appris plein de choses dont je n’étais pas conscient, ça m’a déprimé et ça m’a poussé à prendre de nombreuses décisions.»

Parmi lesquelles la neutralité carbone: «J’aimerais expliquer aux gens ce qui se passe sur Terre et dont ils ne sont pas conscients. Bien sûr, mon empreinte carbone est supérieure à quelqu’un qui travaille à côté de chez lui, mais c’est mon métier qui veut ces déplacements.

»Cela dit, à la fin de l’année, je veux que mon bilan carbone soit neutre. Plus personne dans mon équipe, ou à la maison, n’est autorisé à acheter quoi que ce soit en plastique. Je veux que tout soit recyclable, du déodorant jusqu’aux brosses à dent, ce genre d’objets. Je veux changer mon style de vie. J’ai vendu mon jet il y a un an, et j’essaie de prendre moins l’avion, et la plupart du temps, je prends des vols de ligne. Pour moi, ça fait un gros changement. D’autant que je renonce à certaines vacances.

»Cet été, je suis resté dans le Bedfordshire avec ma famille, ou dans ma maison de Soho, à Londres. Et j’ai changé mon régime alimentaire pour éliminer la viande, ce qui fait une grande différence. J’ai aussi une nouvelle Smart électrique à la maison, et j’ai vendu plusieurs de mes voitures. Il en reste quelques-unes que je ne veux pas vendre, parce qu’elles représentent des souvenirs, je les aime toujours et j’ai travaillé dur pour les avoir. Mais je ne roule pas souvent avec elles, pour être franc.

»Et puis, aux Etats-Unis, j’ai retourné mes trois Mercedes en échange de nouvelles QC. J’ai une Maybach à Londres que je dois changer aussi. Je n’arrête pas de changer des choses, il n’y a pas de solution immédiate, c’est un long processus. L’écurie, elle aussi, essaie d’avoir un bilan carbone neutre. Je travaille avec Mercedes pour remplacer les intérieurs de leurs voitures de série, pour supprimer le cuir et le remplacer par du velours.

»Et bien sûr, je travaille avec mon partenaire Tommy Hilfiger pour créer des vêtements 100% éco-responsables - pour l’instant, on en est à 70%. Je ne sais pas quoi faire de plus. Je continue d’aimer la course, je veux continuer ce métier. Déjà, les F1 consomment un tiers de carburant en moins par rapport à avant 2014. La Formule 1 peut encore faire mieux.»

Lewis Hamilton, par contre, a décliné l’offre de Jean-Eric Vergne. Le pilote français suggérait de le rejoindre en Formule E, la formule 100% électrique. « La Formule E ne fait pas du tout partie de mes plans, poursuit Lewis Hamilton. Ça ne m’intéresse pas, et je ne pense pas y aller quand j’arrêterai la Formule 1.»

Renault disqualifié à Suzuka. Une drôle de tricherie.

Chez Renault, on la joue «circulez, il n’y a rien à voir», ou encore «on n’y comprend rien, on a toujours fait comme ça et la FIA était au courant.»

Au Grand Prix du Japon, il y a deux semaines, les deux Renault terminaient 6e (Daniel Ricciardo) et 10e (Nico Hülkenberg). Mais suite à une réclamation déposée par l’écurie Racing Point, les deux Renault ont été disqualifiées pour freins non conformes – c’est un logiciel gérant les freins qui a été pointé par les ingénieurs de la Fédération Internationale de l’Automobile (la FIA).

Dans le paddock de Mexico, Romain Grosjean était surpris que cette pénalité n’intervienne que maintenant. «Il y a des années que l’écurie utilise ce système. Quand j’étais chez Lotus (ndlr: écurie rachetée depuis par Renault), nous l’avions déjà».

Chez Renault, on affirme que la voiture est bel et bien légale, mais qu’on renonce à faire appel de la disqualification, ce qui semble contradictoire. On affirme aussi que la FIA était au courant du système, ce que la fédération nie formellement. «Cette tricherie était un peu grosse, mal ficelée, mais sans avoir accès au logiciel de la voiture, il était difficile de le démontrer», affirme-t-on auprès de la FIA.

Renault trichait, mais sans grand avantage vu ses résultats pathétiques cette saison. Est-ce bien la peine de tricher pour se qualifier en fond de grille?