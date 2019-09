Lundi dernier, les Lausanne HC a communiqué que «de nouvelles catégories et de nouvelles places seront en vente demain mardi à 9h». Une annonce étonnante puisque tous les billets avaient déjà été mis à disposition dans le courant de l’été déjà. Un rapide tour sur le site du revendeur de billets suffisait à se rendre compte que l’offre semblait effectivement dépasser la demande. De nombreux billets VIP de catégorie 1 et 2 à respectivement 362.60 et 329,80 francs étaient encore disponibles. A moins de trois semaines de l’événement, il y avait de quoi s’inquiéter de voir la magnifique Vaudoise aréna sonner creux.

Les prix avant la baisse

Dès le lendemain matin et la divulgation des «nouvelles catégories» et des «nouvelles places», surprise! Point de nouveaux secteurs disponibles, mais un intriguant changement de couleurs et l’apparition d’une nouvelle catégorie : Catégorie 6 assis. Ces places dans le deuxième anneau sont situées dans les secteurs 201, 202 et 209 et coûtaient auparavant… 329,80 francs (secteurs 201 et 202) ou 155 francs (secteur 209). Les voilà vendus à 116.75 francs. C'est à dire que des billets estimés dans un premier temps du simple au double valent désormais le même prix.

Les prix après la baisse

Mais ce n’est pas tout. Les billets Catégorie 1 VIP qui (ne) se vendaient (pas) à 362,60 francs ont été rétrogradés en Catégorie 4 assis à 155 francs. Contacté, Ticketcorner botte en touche. Par l’intermédiaire de son porte-parole, le vendeur déclare: «Nous exécutons les ordres de l’organisateur des manifestations. Je n’ai pas connaissance de ce cas particulier, mais c’est ainsi que nous procédons en temps normal.»

Contacté, le club ne s'est pas caché. «Nous avons adapté les prix à la demande, nous a confirmé la direction du Lausanne HC. La demande pour des billets à 100 et quelques francs était toujours très forte, c'est pourquoi nous avons effectué cette modification.» Qui, nous? «Le club travaille en collaboration avec Live Nation, organisateur des Global Series Challenge, les rencontres de NHL en Europe», nous explique-t-on.

La Fédération Romande des Consommateurs, elle, n’a pas été alertée par un client mécontent. «Nous avons eu le même cas récemment avec la Fête des Vignerons, nous a expliqué Robin Eymann, responsable de la politique économique de la FRC. Lorsque le site Qoqa a bradé les billets, bon nombre de clients étaient mécontents. Mais d’un point de vue légal, il n’y a aucun droit pour les gens s’estimant lésés à se faire rembourser la différence. Cela prouve juste que les organisateurs sont parfois trop gourmands. Dans un marché où les gens achètent toujours plus tard leurs billets, ce genre de cas ne vont pas les aider à écouler les billets plus rapidement. Les gens pourraient bien continuer d’attendre en espérant une offre.» Et le LHC aurait-il dû communiquer cette massive baisse des prix? «Il n’y a aucune obligation légale», a conclu Robin Eymann.