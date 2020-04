Daniel Rossellat nous l'avait déjà dit à demi-mot, désormais c'est officiel. «Ce sera un été 2020 sans Paléo! Progressivement, on s'est rendu compte que les possibilités d'organiser le festival durant l'année 2020 se réduisaient. C'était une évidence que l'on allait vers un report de cette édition», annonce-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce jeudi 16 avril.

Michael Drieberg, directeur de Sion Sous Les Étoiles, nous annonce la même chose. «On a été obligé de prendre cette décision: On va annuler, mais on prend un risque insensé. Aujourd'hui, on prend nous la responsabilité vis-à-vis des artistes, des frais engagés et des assurances. Alors qu'on n'a pas une décision légale. C'est fou!»

«Je suis consterné»

En effet, le Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé sur les grandes manifestation. «Les premières décisions ont été prises fin février. Maintenant, nous sommes sept semaines plus tard. Si on ajoute sept semaines, on sera à la fin mai. Parler aujourd'hui d'un événement en juillet ou en août n'est pas une chose aisée. On en dira plus lors d'une prochaine séance. Il semblerait que les mesures pour les grands événements seront les dernières a être assouplies», clarifie Alain Berset lors de la dernière conférence.

«Je suis consterné, je trouve que c'est un manque de courage que je n'arrive pas à comprendre. Tous les pays qui nous entourent ont pris la décision maintenant d'interdire les manifestations cet été. Toutes les grandes tournées mondiales sont annulées. On est un «commerce» où entre 50'000 et 100'000 personnes vont venir sur un terrain et ça, ça ne serait pas dangereux?», s'exclame Michael Drieberg.

Dans sa vidéo, Daniel Rossellat explique avoir travaillé sur trois plans depuis plusieurs mois. Le premier était de ne rien changer, le deuxième d'imaginer des variantes et le troisième un report de l'événement. «On s'est rendu compte que les variantes ne tenaient pas la route.»

Paléo et Sion Sous Les Étoiles vont s'en sortir

Le directeur de Paléo ajoute qu'un groupe de travail s'est alors penché plus longuement sur la solution d'un copier-coller de la 45e édition en 2021. «Avec les mêmes artistes, les mêmes surprises ainsi qu'avec le même aménagement du terrain que nous avons imaginé depuis longtemps.» Finalement, les organisateurs ont choisi cette option qui semble être la plus judicieuse. Logiquement, on devrait retrouver Céline Dion, Francis Cabrel et Kiss.

Michael Drieberg va opter pour le même raisonnement concernant Sion Sous Les Étoiles. «Les 19'000 billets vendus cette année vont être valables pour l'année prochaine. On va aller au plus proche du copier-coller. Après il se peut qu'un artiste ne soit pas disponible, c'est à nous d'offrir un choix similaire aux festivaliers. Il faut que les gens nous fassent confiance. On ne va pas mettre un Schtroumpf à la place. Cela fait longtemps qu'on est là et on n'a jamais escroqué personne. On ne veut pas de dons, on préfère que les personnes gardent leur ticket et qu'elles reviennent l'année prochaine.»

Daniel Rossellat souligne qu'il s'agit d'«un coup dur et une épreuve pour toute l'équipe», mais aussi pour tous les artistes ainsi que toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à cette aventure. Il précise que Paléo va pouvoir surmonter cette épreuve grâce à quelques réserves et aux aides prévues par la Confédération et le canton. «Ce ne sera pas sans mal, mais on sera capable de tenir.» Même son de cloche pour Sion Sous Les Étoiles, dont «l'avenir n'est pas en péril», conclut son boss.

FDA