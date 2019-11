Un mystérieux petit ruminant d'Asie, que les scientifiques avaient perdu de vue depuis plus de 25 ans, a été photographié au Vietnam, rapporte une étude publiée lundi dans «Nature Ecology & Evolution». Ce mammifère est un chevrotain à dos argenté (Tragulus Versicolor), un ruminant présent uniquement au Vietnam et très rarement étudié.

Un animal très étrange

«Imaginez un cerf qui aurait été rétréci à la taille d'un petit caniche. Retirez lui ses bois et rajoutez lui deux petites canines. Puis plongez les deux tiers de l'animal dans un seau de peinture gris argenté: vous obtiendrez un chevrotain à dos argenté», explique à l'AFP Andrew Tilker du Global Wildlife Conservation (GWC), coauteur de l'étude.

Cela fait plus d'un quart de siècle que les scientifiques n'avaient plus entendu parler de l'animal. Ils craignaient que la dévastatrice chasse au collet, pourtant interdite, ait poussé ces petits ruminants au bord de l'extinction. An Nguyen du GWC et ses collègues ont donc décidé de mener l'enquête. «Il y avait très peu d'informations disponibles pour nous indiquer la direction à suivre et nous ne savions pas à quoi nous attendre», raconte le biologiste vietnamien.

300 visites en deux campagnes

Sur la base d'observations antérieures (les premières remontant au début du XIXe siècle), les scientifiques ont choisi trois provinces vietnamiennes où interroger la population. Sur ses indications, ils ont ensuite placé une trentaine de caméras équipées de détecteurs de mouvement dans les forêts environnantes. Et là, surprise! En deux campagnes, les cameras ont repéré près de 300 visites de Tragulus Versicolor.

Menaces possibles

«Découvrir qu'il est toujours là est la première étape pour déterminer le meilleur moyen de le protéger et s'assurer que nous ne le perdrons pas», explique An Nguyen. Car «ce n'est pas parce que nous avons trouvé cette espèce assez facilement qu'elle n'est pas menacée», prévient Andrew Tilker qui travaille également pour l'Institut Leibniz pour la recherche sur la faune sauvage et de zoo en Allemagne.

Les chercheurs estiment que d'autres relevés sont nécessaires pour mieux comprendre la distribution des ruminants. «Le chevrotain fait partie du patrimoine naturel du pays. Et plus généralement, les espèces d'ongulés comme lui remplissent des fonctions écologiques importantes, notamment en dispersant les semences», ajoute le chercheur.

(AFP/Le Matin)