Une floppée de bébés lapins qui bondissent pour aller se blottir dans les poils d'une golden retriever femelle comme si elle était leur maman. Cette scène trop mignonne a fait fondre plus 7,7 millions d'internautes sur la chaîne Youtube de cette chienne star des réseaux sociaux, prénommée Bailey.

Ses propriétaires, une famille espagnole qui vit sur la Costa del Sol, en Espagne, postent régulièrement des vidéos adorables de leurs animaux.

En plus de Bailey, de la maman lapin baptisée Charlotte et de ses petits, ils détiennent une perruche peu farouche qui se joint régulièrement à la joyeuse petite mêlée.

Une baby-sitter aux petits soins

Sur les réseaux sociaux, la famille raconte que Bailey a eu un drôle de comportement avec les lapinous. Elle a protégé leur mère durant toute la grossesse en attendant la naissance. Une fois les boules de poils mises au monde, elle ne les a plus quittées.

Se prenant pour leur baby-sitter, la chienne ne cesse de jouer avec eux et de faire leur toilette. Elle n'hésite pas non plus à partager sa nourriture avec ses petits protégés.

L.J.